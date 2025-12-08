Plantación colectiva de medio centenar de árboles en el parque del Cerro de San Fernando

El parque del Cerro acogió en la mañana del sábado una gran jornada participativa de plantación de árboles, organizada por el Grupo Scout Eryteeia, Agaden-Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos Isla de León, la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Fernando y Navantia. Familias y vecinos disfrutaron de una mañana de convivencia y educación ambiental en uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

Durante la actividad se plantó casi medio centenar de árboles autóctonos en diferentes zonas del paraje, todos ellos de especies autóctonas para aumentar las zonas de sombra, reforzar la biodiversidad y mejorar la salud ecológica del entorno. La jornada comenzó con un pasacalles animado y didáctico, interpretado por voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y del Grupo Scout Eryteeia, que ayudó especialmente a los más pequeños a comprender cómo se cuida un árbol y la importancia de proteger el medio ambiente.

Además, se colocaron cajas nido para aves insectívoras y se realizaron talleres de pintado de carteles, así como actividades y manualidades infantiles. El encuentro se convirtió en una celebración familiar e intergeneracional que fomentó la convivencia, el aprendizaje y el respeto por la naturaleza.

Toda una jornada de actividades ambientales

Las entidades organizadoras destacaron que iniciativas como esta acercan la naturaleza a la vida cotidiana y promueven hábitos responsables y una mayor sensibilidad ecológica. La participación fue libre y abierta a toda la ciudadanía.

La jornada fue posible gracias a la implicación activa de numerosos colectivos. Participaron voluntarios de las entidades Grupo Scout Eryteeia, Agaden–Ecologistas en Acción, Navantia, la Federación de Vecinos Isla de León, así como jóvenes de los grupos Scout Eryteeia y San Jorge. A ellos se sumaron voluntarios europeos del Cuerpo Europeo de Solidaridad, aportando un componente internacional al encuentro. Todos ellos apoyados por los jardineros y técnicos de la Delegación Municipal de Jardines.

A nivel institucional, el ambiente fue igualmente representativo. Estuvieron presentes responsables del Colectivo Ecologista Agaden, representantes del Grupo Scout Eryteeia, el presidente y el responsable de Medio Ambiente de la Federación de Vecinos Isla de León, además del responsable de Medio Ambiente de la Bahía de Cádiz y el director de Navantia de los centros de San Fernando y Puerto Real, Alberto Cervantes. El Ayuntamiento de San Fernando estuvo representado por el Delegado de Desarrollo Sostenible, Javier Navarro. Su asistencia y apoyo simbolizan la importancia que las instituciones locales otorgan a la conservación y recuperación de los espacios naturales de la ciudad.

Las actividades paralelas completaron la jornada, creando un ambiente festivo, educativo y muy familiar. Durante toda la mañana se desarrollaron talleres creativos para los más pequeños, manualidades, juegos ambientales y espacios de aprendizaje. Se instalaron varias cajas nido destinadas a favorecer la presencia de aves insectívoras, fundamentales para el equilibrio del ecosistema local.

Uno de los momentos más esperados fue el pasacalles teatralizado, interpretado por voluntarios del Grupo Scout Eryteeia. Con personajes, música y pequeñas escenas llenas de humor y mensajes pedagógicos, consiguieron captar la atención de los niños y transmitirles de manera sencilla y divertida la importancia de proteger los árboles y el entorno natural.

El clima de la jornada estuvo marcado por la cordialidad, la covivencia y la ilusión compartida. La afluencia de familias y jóvenes generó un ambiente vibrante, que demostró el creciente interés de la ciudadanía por iniciativas que fomentan la participación comunitaria, el contacto con la naturaleza y la educación ambiental.

Las entidades organizadoras expresaron su satisfacción por el desarrollo de la actividad y por haber logrado aumentar el número de árboles en el Cerro. De hecho, el éxito de la jornada ha impulsado ya nuevas ideas y propuestas para seguir avanzando en la mejora ambiental y en la promoción de la biodiversidad de esta zona tan querida de la ciudad.