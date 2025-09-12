El Plan Mejor Acera llega a las calles de Gallineras y Las Palmeras en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando avanza en la tercera edición del Plan Mejor Acera, el programa de mantenimiento urbano que desde hace tres años impulsa mejoras que se determinan, planifican y definen con las entidades vecinales para dar respuesta a las necesidades de los distintos barrios de la ciudad. Este plan, recuerda el gobierno municipal en una nota, "nació con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía a través de pequeñas intervenciones de gran impacto, ha permitido la eliminación de barreras arquitectónicas, el arreglo de aceras en mal estado, el rebaje de bordillos para pasos de peatones y numerosas actuaciones que han transformado el día a día de los vecinos".

Estas obras -continúa- "suponen una mejora sustancial en materia de accesibilidad, movilidad urbana y la imagen de nuestra ciudad". "Se enmarcan dentro del compromiso del Ayuntamiento de San Fernando por hacer de la ciudad atractiva, cuidada, cómoda, que avanza en grandes proyectos estratégicos pero también en el mantenimiento cotidiano de los barrios, como un servicio público, para hacer la vida más fácil a los vecinos".

En estos momentos, se están ejecutando varias actuaciones de interés, entre ellas la intervención en la calle Artesano José María Silva. Cuando el Ayuntamiento realiza una intervención en lugar donde existe un carril bici que no cumplen los criterios de seguridad, se aprovecha para mejorarlo, explica.

Actuaciones como las realizadas en Madariaga, Constitución o la barriada Diputación o ahora, en este caso, donde el carril está en la propia acera y es por ello que se va a desplazar a la calzada para mantener la prioridad en las personas peatones. De esta forma, el Ayuntamiento actúa en la línea del futuro Plan de Movilidad Urbana, dando prioridad, salvo en las vías principales de circulación, a las personas, luego a vehículos sostenibles, bicicletas y el resto.

Asimismo, en diversas zonas de la ciudad se están llevando a cabo actuaciones específicas para mejorar la accesibilidad urbana y eliminar barreras arquitectónicas que dificultaban el tránsito de las personas. Un ejemplo se encuentra en la calle Luis Milena, donde se está procediendo al rebaje de bordillos y a la instalación de pavimento podotáctil especial, diseñado para facilitar la orientación y el desplazamiento de personas con visibilidad reducida.

Estas intervenciones, que forman parte de un plan integral de accesibilidad, no solo benefician a este colectivo, sino también a personas mayores, familias con carritos de bebé y en general a todos aquellos que requieren una movilidad más cómoda y segura. Se trata, en definitiva, de actuaciones que buscan garantizar la igualdad de oportunidades en el uso del espacio público y que ponen en valor el compromiso de la ciudad con la inclusión y la calidad de vida de sus vecinos.

400.000 euros de presupuesto

Este año el Plan Mejor Acera se ha incrementado su presupuesto hasta alcanzar los 400.000 euros y ha ampliado su ámbito de acción incorporando otros servicios municipales vinculados al mantenimiento urbano, recuerda el ejecutivo municipal. De esta forma, el plan suma ahora actuaciones en señalización vertical y horizontal, alumbrado, podas, limpieza y baldeo, lo que permite una respuesta más integral y eficaz en todos los barrios.

En los últimos meses, el Plan Mejor Acera ha intervenido en una buen número de puntos de la ciudad, que no solo se han circunscrito a pequeñas reparaciones, en algunos casos ha tenido una envergadura mayor con reparaciones más amplias.

En líneas generales se han realizado actuaciones en zonas como la calle Belén, Campomanes, Colón, Soto del Real, San Ignacio, Tomás Azcárate, Montigny, Columnas de Hércules, San Juan Bosco, La Magdalena, El Ancla, Merendero, entorno del parque Sacramento, León Herrero, Camposoto, La Oliva, parque Las Huertas, Los Claveles, Los Olivos, Las Palmeras, Constitución o Casas Blancas.

El gobierno local ha querido agradecer una vez más la implicación de las federaciones y asociaciones vecinales, cuya participación es fundamental en el diseño y ejecución de este plan. Recuerda además en su nota que "el pasado año se realizaron más de 300 actuaciones aprobadas y acordadas con las entidades vecinales, solventando en las dos primeras ediciones del Plan Mejor Acera el grueso de las necesidades de mantenimiento urbano en San Fernando".

"Con la evolución de este programa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una ciudad más accesible, cuidada y habitable. El Plan Mejor Acera permite llegar a más barrios, atender con rapidez las demandas vecinales y ejecutar mejoras que, aunque sencillas, repercuten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía", reitera.