El plan de empleo AIRE de la Junta da "más problemas que empleo", para el PSOE de San Fernando

El Partido Socialista (PSOE) de San Fernando critica el plan de empleo AIRE de la Junta de Andalucía porque obliga a los ayuntamientos a una aportación económica excesiva en comparación con la aportación de la administración regional. Para La Isla el Gobierno andaluz destina, según los datos de la formación, 206.000 euros porque la mayoría de los 2,5 millones que disfrutará la ciudad provienen de fondos europeos. Sin embargo, abundan, el Consistorio tendrá que poner "3 millones de recursos municipales". Generará "más problemas que empleo", dejan claro.

"No ofrece ninguna solución a los municipios y a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus Covid-19, ya que no solo supone un recorte con anteriores convocatorias de los planes de empleo, sino que además asfixia a los ayuntamientos al obligarlos a destinar más fondos de los que aporta la subvención regional", insiste la secretaria general del PSOE de San Fernando, Patricia Cavada.

El PSOE advierte de que el Gobierno andaluz no ha tenido en cuenta que las últimas sentencias obligan a que los ayuntamientos deben aplicar al personal contratado con los planes de empleo el convenio colectivo, y por tanto asumir unos costes laborales elevados que "según los cálculos será de unos 3 millones de euros, lo que supera la aportación destinada en el Plan Aire". La formación insiste en que la aportación real de la Junta de Andalucía apenas supera los 200.000 euros, porque el resto son fondos europeos.

Ante esto, la dirigente socialista pide a la Junta que rectifique. "Este plan de empleo no es ninguna solución ni ningún alivio para la ciudadanía y para los gobiernos municipales, que llevan meses plantando cara a la crisis y que ahora se ven obligados a buscar fondos para poder aplicar la iniciativa", critica la también alcaldesa de San Fernando. "Muchos municipios están alertando de que tendrán que renunciar parcial o totalmente a la subvención", añade.

No sirve, reitera Cavada, para dar respuesta a las necesidades de los isleños "en circunstancias normales, y mucho menos lo hace en estos momentos tan complicados como consecuencia de la pandemia". "La Junta de Andalucía no da oxígeno, no hace sacrificios como sí los estamos haciendo los ayuntamientos y, desde luego, no apuesta por la creación de empleo", se queja.