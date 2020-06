El gobierno local denuncia la reducción a la mitad del presupuesto del plan de empleo de la Junta

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, han valorado el reciente anuncio de la puesta en marcha del Plan de Activación, Impulso y Reactivación del Empleo, AIRE, (plan de empleo de la Junta de Andalucía), a través del cual se destinará un total de 2.399.072,39 euros para Chiclana, de los que 585.290,67 euros será para la contratación de trabajadores de entre 18 y 29 años, 1.496.790,60 euros para personas de entre 30 y 44 años, y 316.991,12 euros para mayores de 45 años.

“Aunque, a priori, parece una buena noticia, realmente es un nuevo revés de este Gobierno de la Junta de Andalucía a Chiclana y nunca mejor dicho es un Plan AIRE, porque se esfuma la mitad del dinero que se invirtió en la anterior convocatoria de los planes de empleo por parte del Gobierno socialista presidido por Susana Díaz”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha recordado que “en el último plan de empleo del Gobierno socialista se destinaron 4,66 millones de euros y ahora justo la mitad, pese al agravante de la crisis que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19”.

“Hasta el mismo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha valorado negativamente el plan de empleo de la Junta, indicando textualmente que ‘trae muy poco oxígeno’ a los municipios andaluces, por no tener financiación suficiente”, ha indicado Verdier, quien ha añadido que “este plan de empleo no responde a las expectativas en una época normal y aún menos en estos momentos de crisis como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, cuando se debían reforzar las políticas de empleo”. “En definitiva, es un falso plan de empleo y un timo por parte de la Junta de Andalucía, porque vemos que a los jóvenes se les reduce la partida para Chiclana en 1,2 millones de euros, mientras que a los mayores de 45 años se destina 1,4 millones de euros menos”, ha comparado la portavoz del gobierno, quien ha añadido que “Chiclana no se merece esta respuesta por parte de la Junta de Andalucía y menos aún en crisis, ya que no responde a las necesidades de los chiclaneros”.

Asimismo, Cándida Verdier ha recalcado que “se trata de un plan falso, igual que sucede con el plan de playas seguras, en el que se le dice a los controladores que se les va a pagar 1.900 euros, pero realmente no saben cuánto van a percibir, y además tiene un tufo a enchufismo, porque desgraciadamente solo nueve de los 50 vigilantes contratados por la Junta para las playas chiclaneras son de nuestra ciudad, mientras que el resto es de fuera”. “Ni siquiera el 20% de las personas que están en las playas de Chiclana vigilando es de aquí. ¿Acaso no hay 50 parados en Chiclana para que puedan ejercer esta labor durante el verano? Algo no huele bien cuando ni siquiera ha habido bolsa única ni petición al SAE”, ha expresado Verdier.

Por otro lado, Cándida Verdier ha recordado que “en el primer año de Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla se ha dedicado a confrontar a la propia ciudadanía con recortes de servicios y de recursos públicos, olvidándose de los autónomos, de los niños que están en el Plan SYGA y no serán atendidos a partir del 30 de junio o el falso plan de playas seguras”. “Además, trata a los ayuntamientos como menores de edad, obligándonos a mendigar para obtener información y recursos para hacer frente a la pandemia, sin olvidar lo que ha sucedido con la tarjeta-monedero, saltándose a los Servicios Sociales Comunitarios, o el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España y la inmediata retirada de la Renta Mínima”, ha criticado la portavoz del gobierno municipal, quien ha añadido que “este Gobierno del PP no representa a la ciudadanía”.

Por su parte, Adrián Sánchez ha resaltado que “estamos ante un nuevo caso de deslealtad institucional, tanto a este Ayuntamiento como a la ciudadanía en general”. “En lugar de reforzar las medidas de apoyo a los que peor lo están pasando, sobre todo, con esta crisis repentina que nos hemos encontrado y que ha provocado un incremento del número de desempleados en 2.500 personas en apenas dos meses, la Junta de Andalucía se ha dedicado a vender aire”, ha lamentado el delegado de Fomento, quien ha recordado que “en 2017 el plan de empleo de la Junta contaba con un presupuesto de 2,7 millones de euros, por tanto, más que ahora. Y en 2018 se incrementó hasta los 4,66 millones, con especial énfasis a los parados de más de 55 años y que tienen más complicado volver al mercado laboral. Sin embargo, ahora eliminan presupuesto y líneas de apoyo a autónomos, empresas y ciudadanía en general”. “Esperemos que reflexionen y cambien su actitud, porque están dejando atrás a muchas familias de Chiclana”, ha expresado.