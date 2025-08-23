La pista deportiva de Madariaga acogerá el 29 de agosto la II Gala Benéfica de la Cantera en San Fernando

El próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 19.00 horas, la pista deportiva de Madariaga acogerá la II Gala Benéfica de la Cantera. Se trata de un evento solidario vinculado al carnaval organizado por la Asociación de Vecinos Madariaga a favor de Gabriella, una niña gaditana de cuatro años diagnosticada con el síndrome WDR45 (BPAN), una enfermedad rara que afecta a un caso por cada millón de nacimientos.

La gala, presentada por Paco Clares, contará con la participación de 19 jóvenes grupos de la cantera carhnavalesca que pondrán su arte y humor al servicio de esta causa solidaria. Sobre el escenario se darán cita grupos como 'El pelotón de la alegría', 'Ojú que colgaera', 'La selva', 'Si tú quieres ser feliz...', 'Las primeras de Cádiz',' Las que en remojo se mueven los martes y los jueves', 'Los del Huerto', 'Los Trataratachín', 'Mushu Carnaval', 'Los cebaduras', '¡Qué peñazo de cuarteto!', 'La Centinela', 'Un cuarteto en peligro de invasión', 'La familia Topolino', 'Las gitaneras', 'Capitán Tapón', 'Una comparsa con clase', 'Una de cal y otra de arena' y 'Qué alegría de Lunes'.

Cartel anunciador de la gala banéfica. / D.C.

El objetivo es recaudar fondos para la investigación privada que busca un tratamiento que frene la neurodegeneración asociada a la BPAN, la cual provoca retraso en el desarrollo, epilepsia, distonía, parkinsonismo y degeneración en la edad adulta. La familia de Gabriella necesita 42.000 euros anuales para mantener en marcha la investigación que podría mejorar la calidad de vida de la pequeña y de quienes padecen esta enfermedad.

Desde la organización hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se una a este encuentro solidario y disfrute de una tarde de carnaval y convivencia en apoyo a una causa que necesita del compromiso de todos.