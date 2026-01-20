Piden que el dirigente vecinal Pepe Losa sea reconocido Hijo Adoptivo de San Fernando

Pepe Losa, reconocido con la Insignia de Oro de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León en 2024

La federación de asociaciones de vecinos Isla de León ha registrado formalmente en el Ayuntamiento isleño su petición para que José Losa Barragán, presidente de la A.VV. Andalucía durante más de 30 años, sea reconocido como Hijo Adoptivo de San Fernando.

La entidad ha destacado "su trayectoria, su labor en el movimiento vecinal y su trabajo constante y diario en su lucha por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos". Igualmente, subraya que dicho reconocimiento que se solicita se hace eco de las numerosas peticiones realizadas en este sentido en el movimiento vecinal y otras entidades sociales.

Pepe Losa nació el 12 de julio de 1947 en Cumbres Mayores (Huelva), si bien hace años que "es cañaílla por los cuatro costados". Llegó a San Fernando en 1966, como tantos otros, para hacer el servicio militar obligatorio en el Cuartel de Instrucción de Marinería como marinero especialista. En 1972 contrajo matrimonio con una cumbreña y se fue a vivir a la calle San Diego, donde nacieron sus dos hijas. En 1976 se traslada a un piso de la barriada Andalucía.

En 1979 se constituye la asociación de vecinos de la barriada, de cuya primera junta directiva ya formó parte. En 1981 ejerce ya como vicepresidente del colectivo. Y es entonces cuando consigue la colocación de un parque infantil en la plaza de los Poetas Andaluces. El 1983 salió elegido presidente de la entidad vecinal, logrando gracias a su trabajo diversas mejoras para la barriada al cabo de los años, como el asfaltado de la calle Poetas Hermanos Machado, "que era un barrizal en invierno y una polvareda en verano".

En 1985 dejó el cargo de presidente por su trabajo como militar aunque se mantuvo en la junta directiva. Antes de dejar la presidencia, sin embargo, inauguró las Veladas del Día de Andalucía.

Isla de León enumera también, entre sus méritos, las gestiones realizadas con el Ayuntamiento isleño para conseguir una pista deportiva para la barriada o la cesión de terrenos para el local social, "construido en su totalidad por los miembros de la junta directiva y alguos socios".

En 1991 salió nuevamente elgido presidente de la asociación de vecinos, cargo que mantuvo hasta 1997. En este periodo, se termina de amueblar la sede social y se vallan y adecentan los jardines. Se lleva a cabo también el enlosado de la calle Poetas Hermanos Machado, que costea la propia asociación de vecinos tras cederle el material el Ayuntamiento.

La renovación de la solería de toda la barriada, la construcción del pabellón deportivo Enrique Márquez son otros de los logros que anota la federación Isla de León al pedir este reconocimiento para Pepe Losa, además de su colaboración con entidades como Párkinson, Alzheimer y Cáritas de las parroquias de la Bazán y de La Ardila.

En 2024, la propia federación le hizo entrega de su insignia de oro como Personaje del Año en reconocimiento a su trayectoria vecinal y al trabajo desarrollado en la asociacion de vecinos. "Decir hoy Pepe Losa es relacionarlo directamente con esta barriada tan bonita, limpia y reluciente, que es la de Andalucía, una de las más bonitas de La Isla", sostiene el colectivo vecinal.