Las dos personas detenidas en San Fernando se dedicaban a la venta de hachís al por menor en su domicilio y en la vía pública

La Policía Nacional se incautó de 340 gramos de hachís dispuestos tanto en pequeñas dosis conocidas como 'posturitas' -ya listas para la venta- como en tabletas de mayor tamaño durante la operación policial que a primera hora de la mañana del lunes se saldó con la detención de dos personas en la calle Malaspina.

Concretamente, según la información que este martes se ha ofrecido desde el Cuerpo Nacional de Policía, dos mujeres que se relacionan con la venta de sustancias estupefacientes -concretamente de hachís- tanto en su domicilio como en plena vía pública.

En el registro del domicilio también se halló dinero fraccionado procedente, supuestamente, de la actividad ilícita.

La investigación -ha explicado la Policía- se inició tras tener conocimiento los agentes de que desde este domicilio podría estar llevándose a cabo la venta de hachís al por menor. Las transacciones se realizaban en las inmediaciones de un centro escolar y de varios establecimientos de hostelería de la zona, lo que aumentaba el riesgo para el entorno vecinal.

Tras establecer varios dispositivos de vigilancia y reunir los indicios necesarios, los investigadores solicitaron las autorizaciones judiciales pertinentes para practicar las detenciones y llevar a cabo una entrada y registro en el domicilio investigado.

Las detenidas y los efectos intervenidos fueron trasladados a dependencias policiales en la Comisaría de San Fernando, donde se instruyó el correspondiente atestado. Tras ello, fueron puestas a disposición del tribunal de instancia competente para la continuación de las diligencias judiciales.