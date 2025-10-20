Detenidas dos personas en San Fernando en una operación contra el tráfico de drogas en un domicilio de la calle Malaspina

Dos personas han sido detenidas a primera hora de este lunes en San Fernando en una operación policial contra el tráfico de drogas que se ha llevado a cabo en un domicilio de la calle Malaspina.

Por el momento, no han trascendido más detalles de esta intervención del Cuerpo Nacional de Policía, si bien el despliegue policial que ha llevado a la detención de estas dos personas no ha pasado desapercibido en esta barriada.

Los dos detenidos han sido trasladados a la Comisaría de la avenida Constitución y la Policía mantiene abierta todavía la investigación.