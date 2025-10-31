Susto en un parque de San Fernando tras la caída repentina de un árbol de gran porte sobre varias personas

Operarios de parques y jardines, durante las tareas de retirada del árbol caído en el parque Sacramento, en San Fernando

Varias personas han resultado heridas de carácter leve tras la caída de un árbol de gran porte en el parque Sacramento-Camarón de la Isla, en la localidad de San Fernando.

El suceso ocurrió en la noche del jueves cuando, de repente, el árbol se vino abajo sin causa aparente cayendo algunas de sus ramas más grandes sobre varias personas que estaban sentadas en uno de los bancos del parque, en la zona próxima al parque infantil.

Ninguna de ellas fue herida de gravedad, según Policía Local, que intervino en el suceso. Hay cuatro personas heridas con arañazos y magulladoras de diversa consideración y una quinta presentaba también dolores en las cervicales, según las primeras informaciones que han trascendido de este incidente ocurrido muy cerca del centro de San Fernando.

Operarios de los servicios municipales de Parques y Jardines, durante la retirada del árbol caído en el parque Sacramento / D.C.

A primera hora de la mañana, operarios de los servicios municipales de Parques y Jardines han emprendido las tareas para retirar el árbol caído. La zona del parque que se ha visto afectada permanece acotada hasta la finalización de los trabajos.

Aunque la caída de árboles y ramas se asocia siempre a las inclemencias meteorológicas, no es la primera vez en la que en La Isla se registra un accidente de este tipo, que se atribuye a la mala salud de los especímenes. En diciembre de 2022, un incidente similar se saldó con dos jóvenes heridos en la plaza del Cristo Viejo. Meses después -en junio de 2023- los bomberos tuvieron que intervenir de nuevo en esta misma zona ante la caída de un árbol, si bien en esta otra ocasión nadie resultó herido.