Patrimonio da luz verde a la restauración del portón Iglesia Mayor San Fernando

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a la restauración del portón de la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando, catalogada como Bien de Interés Cultural desde 2009.

Dada la protección del inmueble religioso, es necesario dar cumplimiento a este trámite antes de acometer la intervención que propone la propia parroquia en este portón de doble hoja con sendos postigos que, a la luz de los estudios realizados, se fecha entre los siglos XIX y XX y que está hecha en madera de pino tableada, con herrajes y acabados en bronce.

La restauración del portón de este templo, uno de los más conocidos de La Isla, se acomete ante su deficiente estado de conservación y después de acreditar en el informe presentado a Patrimonio tanto deficiencias estructurales que afectan directamente a su funcionalidad como estéticas, que atañen al barniz y a los acabados en bronce.

La intervención propuesta pasa por el desmontaje del portón y su traslado a una carpintería especializada para ser restaurado y por la instalación de un nuevo sistema de giro de los bornes, que también presenta fallos. También se desmontarán y tratarán los herrajes y tetones de bronce y se aplicará un nuevo acabado de barniz.

Para la operación de desmontaje de las puertas de la Iglesia Mayor será necesario el desmontaje de la solería del umbral del portón, al objeto de realizar unas zanjas que permitan la maniobra y sus posterior reubicación. Las piezas de mármol que presenta dicha solería se desmontarán manualmente para su reutilización posterior, incluso su siglado para asegurar su exacta recolocación.

La intervención planteada tiene ya -desde el pasado mes de noviembre- el visto bueno de la Junta de Andalucía para llevarse a cabo.