Patri Psicóloga llevará el día 12 al Teatro de las Cortes de San Fernando su propuesta 'La ansiedad no mata, pero fatiga'
Las entradas se han puesto a la venta este miércoles, según ha anunciado el Ayuntamiento isleño
Después de llenar teatros por toda España con más de 50.000 espectadores, la obra La ansiedad no mata, pero fatiga aterriza en San Fernando con un objetivo claro: que el público salga del teatro más feliz de lo que entró. Una propuesta original, terapéutica y divertidísima, protagonizada por Patri Psicóloga, divulgadora con más de un millón de seguidores en redes sociales, y el actor y cómico Rafa Blanca. Esto será el próximo 12 de septiembre en el Real Teatro de la Cortes, si bien las entradas ya se han puesto a la venta las entradas en la web.
El espectáculo fusiona teatro, humor, psicología y emoción. A través de escenas cotidianas donde la ansiedad toma el protagonismo, Rafa da vida a un personaje que busca desesperadamente entenderse a sí mismo, mientras Patri lo acompaña con consejos prácticos, herramientas reales y mucho sentido del humor. El resultado: una comedia interactiva que funciona como terapia colectiva... sin que nadie se dé cuenta. "Prepárate para reír, cantar, bailar… y llevarte a casa recursos para despedirte de tu ansiedad", aseguran sus creadores.
Con una trayectoria impecable como psicóloga, conferenciante y autora de 11 libros, Patri Psicóloga se consolida como una de las mayores divulgadoras de psicología en habla hispana. A su lado, el versátil Rafa Blanca aporta el ritmo escénico y la comedia que han conquistado tanto a crítica como a público.
Este montaje se suma a otras funciones de enorme éxito creadas y protagonizadas por Patri, como Nena, no te compliques y No soy yo, son mis hormonas, todas con un mismo objetivo: hacer llegar la psicología al gran público con cercanía, rigor y humor.
Trayectoria polifacética
Patri Psicóloga es psicóloga, escritora, conferenciante, actriz y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Imparte talleres y seminarios prácticos, tanto presenciales como en modalidad online. Dirige además un equipo de Psicología que atiende a pacientes a través de su clínica online, de cobertura nacional e internacional. Es una de las psicólogas más influyentes de España, y ha sido galardonada con el Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en redes sociales.
A lo largo de su carrera profesional ha escrito un total de diez libros de diferentes temáticas, entre los que destacan: Somos Fuerza (Grijalbo, 2021), Cuenta contigo (Conecta, 2016), Educar con serenidad (Grijalbo, 2019), Si salieras a vivir y Estrena optimismo (ambos publicados por Grijalbo en 2018) y Así lideras, así compites (Conecta, 2015).
Patri Psicóloga ha trabajado para múltiples empresas y organismos públicos. Sus temas habituales son los relacionados con el liderazgo y el optimismo entre otros. Asimismo, lleva 20 años impartiendo talleres y conferencias, precisamente el pasado mes de diciembre estuvo en San Fernando con una charla sobre la salud mental en el Centro de Congresos isleño.
