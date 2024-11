'Pasión por la ópera': Una Isla para el arte total

San Fernando/Quiso seguramente Wagner a través del concepto del “arte total” (Gesamtkunstwerk en alemán) que la mente humana lo identificara indiscutiblemente con la ópera. En ella se entremezclan todas las disciplinas artísticas y su grandeza abarca las grandes temáticas que dan sentido a nuestra esencia:el amor, el odio, la venganza... Y la Pasión, con mayúsculas. Una emoción que puede darse a grandes rasgos o en pequeños detalles, en el caos de las masas o en las confesiones de alcoba.

“Sale uno de aquí con el corazón encogío”, compartía en voz alta uno de los asistentes a la charla titulada Pasión por la ópera, desarrollada el pasado martes 29 de octubre en el IES Isla de León de San Fernando. Tal es el efecto de la música en el alma y aún más si el punto álgido de ese sentimiento se alcanza cuando La Divina, la soprano absoluta, la voz imperfecta de musicalidad innata, Maria Callas, te engatusa el oído. Disfrutarla interpretando La gioconda de Ponchielli o Madama Butterfly de Puccini genera una comunión indescriptible con el oyente, hija de ese mencionado arte total.

Supone una suerte de cópula auditiva con la belleza capaz de hacerte rozar el clímax, al igual que logra Tom Hanks en la película Philadelphia (Jonathan Demme, 1993), ante la estupefacta mirada de Denzel Washington, estremeciéndose por la inmensidad del aria La mamma morta, interpretada también por la artista griega en Andrea Chénier, de Umberto Giordano. Experiencia casi mística y otro ejemplo, uno más, de que la ópera, como ese arte total que persiguiera Wagner, activa un mecanismo que atrapa y no te suelta.

Al profesor de matemáticas Sergio Reina Moreno se le agarró a las entrañas de muy joven y continúa completamente unido a aquella primigenia sensación, convertida actualmente en una afición que transmite a los asistentes a una serie de charlas que han encontrado en la Isla de San Fernando un privilegiado rincón, un oasis en el que tumbarse y dejarse llevar por cadencias, texturas, tesituras y excelsos intérpretes que llevan a tocar cielo. “Mi pretensión con Pasión por la ópera es que se enganchen, se entusiasmen tanto como yo. Quiero que la gente que no se ha acercado a la ópera vea el espectáculo tan completo y emocionante que es, y que los que ya han tenido contacto antes conozcan algunos detalles desde otro punto de vista”, confiesa.

Quiero que se enganchen, que se entusiasmen con la ópera tanto como lo hago yo”

Este docente recuerda que “llegué al Isla de León en 2022 y al entrar en el salón de actos vi esos cuatro altavoces, ese proyector y esa pantalla... Lo hablé con el director, Jesús Utrera, y me dijo que sí, que todo lo que fuese cultura, para delante. Este es ya el tercer curso de charlas”, cuenta. A partir de ahí la iniciativa se fue asentando como parte del contenido formativo del centro. “Ese primer año di siete charlas a adultos y lo fui compaginando con las charlas para alumnos. El año pasado, en primero de Bachillerato, di una muy bonita sobre el mito de Don Juan, para comparar al Don Giovanni, de Mozart, con Don Juan Tenorio, las semejanzas y diferencias”, detalla.

Fueron, precisamente, los más jóvenes los primeros destinatarios de esta pasión inevitable de Sergio Reina Moreno por la ópera. Relata que “estando yo en un instituto de Brenes (Sevilla), por el año 2000, me propusieron dar una charla sobre los tópicos españoles, andaluces, sevillanos pero enfocándolos desde el punto de vista de la ópera. Y rápidamente pensé hacerla acerca de la ópera y Sevilla, porque hay documentadas hasta 150 óperas ambientadas en Sevilla –explica–. Aquella charla, la primera que di a alumnos y que fue muy rudimentaria porque no tenía vídeo y YouTube no existía, resaltaba los mitos sevillanos: Don Giovanni, Carmen y Fígaro.

También en Sevilla, en el Martínez Montañés, “volví a impartir esa charla y en el último en el que estuve, el Federico Mayor Zaragoza –prosigue–, se me ocurrió hacer una charla para el 25 noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y otra para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). Hasta ese momento -aclara- no había dado todavía charlas a adultos, solo les enviaba cosas sobre ópera a los que me lo pedían o charlábamos en petit comité”.

Tras estas primeras experiencias, Reina Moreno puso en marcha Pasión por la ópera, en el curso 2022-2023, fraccionándose, de momento, en tres ejes. En San Fernando, charlas dirigidas a adultos (dos por trimestre de hora y media cada una) y alumnos (tres en total durante el curso de 50 minutos cada una), ambas en el IES Isla de León, además de una incursión en las ondas gracias a Radio La Isla, donde traslada el mismo contenido de las charlas cada quince días, un espacio que empezó en octubre de 2023 y que ya ha alcanzado la cifra de 21 programas. Y, como extra, charlas también en la Casa de Extremadura de Sanlúcar de Barrameda, donde “he dado ya cinco, precisamente la última el pasado 25 de octubre (Día Mundial de la Ópera)” y en una “librería preciosa”, La Ahucema, en El Viso del Alcor (Sevilla). “Iré el próximo 29 de noviembre”, anuncia.

Reina explica además que “doy una asignatura en segundo de bachillerato, Proyecto transversal de educación en valores, y mi proyecto se llama Las pasiones humanas a través de la ópera. La pasión, en definitiva, como partitura que guía el arte y la vida. “Porque la ópera es la vida”, como decía Ramón Gener y como recuerda con determinación Sergio Reina Moreno.

Un momento de la charla sobre Maria Callas. / Jesús Marín

Una misma pasión para dos públicos diferentes

Para adolescentes cuyo referentes musicales suelen ser el pop, el trap o el reguetón, un género musical que data del Renacimiento debe sonarles a auténtica marcianada. La clave, según la experiencia de Sergio Reina, radica en “hablarles en su mismo lenguaje. Hay que trasladarles lo que van a ver al mundo real”. El responsable de Pasión por la ópera cuenta que con los alumnos “pretendo que sea muy didáctico y ejemplarizante, que vean cosas que desde el punto de vista de los valores les pueden ser útiles”. Lo ejemplifica el profesor tirando de los clásicos. “Cuando les hablo de Don Giovanni o del duque de Mantua, de la ópera Rigoletto –especifica–, que son los dos unos crápulas y libertinos, pues explico que sigue existiendo ese tipo de personas ahora y que no hay que ensalzarlas, porque siempre hemos hablado del Don Juan como algo positivo y no tiene nada de positivo, sobre todo si actúan como actuaban ellos”.

Otro caso similar, aunque en la cara opuesta, es el de la mítica cigarrera Carmen, de Bizet. “Cuando doy la charla La mujer y la ópera resalto mucho la figura de Carmen, para que sean conscientes de lo importante que fue y es como símbolo de la libertad de la mujer –expresa–. Estamos hablando de principios del siglo XIX y de una mujer independiente en el terreno sentimental, sexual, laboral y económico. Ese es el modelo que debemos seguir ahora”, afirma.

Las charlas a los alumnos, a través de mitos como ‘Don Giovanni’ y ‘Carmen’, son ejemplarizantes”

Aunque no hay truco mágico con el que saber enganchar a audiencias tan particulares, Sergio Reina comparte que “a veces introduzco en las charlas pequeños concursos, traigo recompensas en forma de bombones o cosas así –sonríe–. Siempre hay un grupito que levanta la mano y contesta. Hay que entender que la ópera es algo que si para muchos adultos es distante o ajeno, pues imagínate para chavales de 13 a 18 años”, confiesa.

No obstante, con títulos como La mujer y la ópera o Violencia de género y machismo en la ópera bien se podría pensar que en los tiempos actuales, con una incipiente vuelta al conservadurismo que está calando progresivamente en las mentes más jóvenes, las reticencias a oír ciertos contenidos son mucho más frecuentes de lo esperado. “Hay de todo –admite Sergio Reina–. Un alumno me llegó a preguntar una vez que qué tenía que ver ese contenido con su aprendizaje, con lo que estaba estudiando. Le dije que estaba en un centro de educación y que no solamente se enseñan materias curriculares, sino que también es obligación nuestra, porque lo dice la ley y desde el punto de vista moral, enseñarles temas transversales, como la educación en valores”.

Otro estudiante -relata- “me preguntó si no había óperas donde la mujer maltrataba al hombre. Le contesté que sí, que también hay momentos, pero como pasa en la vida, el tanto por ciento mayor es al contrario, por eso se trata ese tema en las charlas”.

Dice Reina que, normalmente, al poner sobre la mesa estos asuntos “hay caras, sobre todo en la parte masculina del alumnado. Al final la mayoría de los libretos de la ópera se basan en obras literarias de momentos en los que el machismo y la violencia de género eran muy evidentes. Cuanto más mayores son los estudiantes, parece que mejor lo aceptan". No obstante, "hay alumnos a los que les gusta, se les ve en la cara, te hacen preguntas: por qué cantan esto o lo otro, qué tipo de voz es... En general las charlas son muy bien acogidas”, explica.

Hoy vivimos un ‘boom’. Hay ópera en el cine, en YouTube o en los teatros con entradas más baratas para los jóvenes”

Otro cantar se da con el público adulto. “Siempre meto una sorpresita al principio de la charla”, confiesa Reina Moreno. En la primera de las que componen este curso académico en el Isla de León, una parte de las dos entregas dedicadas a Maria Callas, el profesor animó a los asistentes a que le dijeran quién era “la más grande”. La Callas, por supuesto, pero también Rocío Jurado, que apareció en el vídeo inicial de la presentación interpretando Como una ola, un inesperado inicio que despertó el apetito por conocer de la veintena de personas, aproximadamente, que asistió a la apertura del nuevo curso de Pasión por la ópera. Sus palabras a la salida de la sesión confirmaron esas impresiones. “Soy profesora de música –contaba Marián– y me encanta la ópera. Estas charlas son una maravilla y me parece genial que en un mundo en el que parece que lo que prima es lo informático y lo cibernético, se conserve un arte como este, adaptado a todos los públicos”. En palabras de Pepi, las charlas son “curiosas, didácticas, diferentes. Me gustan porque no caen en tecnicismos, sino que Sergio cuenta una historia”.

La Pasión por la ópera sin duda es contagiosa y para comprobarlo, no existe mejor plan que asistir a una de estas charlas con títulos tan atractivos como Cuéntame una ópera, La ópera en el cine, Dúos de amor en la ópera o Arias que cantaría bajo la ducha. Para obtener información sobre fechas y temáticas, los interesados pueden contactar a través del perfil personal de Sergio Reina Moreno en Facebook.

Serotonina musical, arte que cura

“Disfruto muchísimo con la ópera porque me emociona, es algo terapéutico. Estoy convencido de que mis hormonas de la felicidad segregan mucha sustancia cuando la escucho, es una delicia. Te das cuenta de que ahí está la vida”. Sergio Reina Moreno ha dedicado gran parte de su vida a descubrir primero, compartir luego y formarse siempre con el noble objetivo de inocularle a los demás el veneno que un día a él le contagiaron sin fecha de caducidad.

Narra que de adolescente “igual que grababa discos de Silvio Rodríguez y Milanés, de Supertramp o Queen, también lo hacía con discos donde había voces. Y entre eso y lo que escuchaba en Radio Clásica empezó esta afición, que fue ya definitiva en los conciertos que empezaron a dar antes de la Expo de Sevilla, en el 91, con una gala lírica donde estuvieron Kraus, Caballé, Plácido Domingo, Teresa Berganza, todos los grandes cantantes de ópera españoles”. Y sigue rememorando que “lo que terminó de rematar la afición fueron dos óperas que hubo en plena Expo: Rigoletto, donde el protagonista fue Alfredo Kraus, que hacía de duque de Mantua; y Tosca, con Plácido Domingo como Mario Cavaradossi, en una producción de Franco Zeffirelli, que fue la que hizo con Callas en el Covent Garden de Londres, en el 64”.

Maria Callas, ‘La Divina’. / Patellani/EFE

A pesar de la profunda sapiencia de la que hace gala, Sergio Reina asegura modestamente que “ no tengo conocimientos musicales, no sé solfeo, pero cuando lees a la gente que sí sabe de ópera y te describe y explica, disfrutas muchísimo, como lo hago yo con estas charlas y pensando en todo lo que me queda por aprender y disfrutar”, aunque su jubilación como profesor esté a la vuelta de la esquina. Al respecto cuenta que “le he mandado información sobre las charlas a la Real Academia de San Romualdo. Quiero también ponerme en contacto con el CEP (Centro del Profesorado) para dar un curso sobre ópera y, a través del Ayuntamiento de San Fernando, dar charlas en las asociaciones de vecinos, o donde quieran ellos. La idea es difundirlo lo más posible”, asegura.

Como el saber es incesante y la ópera inabarcable, Sergio Reina comparte que en el futuro “me gustaría conocer lo máximo posible sobre compositores y cantantes. No dejo de leerme biografías, de Callas, Puccini, Verdi, porque se nota mucho cómo influye la vida personal en la vida profesional y en las composiciones, en lo que se canta y cómo se canta”, como ocurrió con la propia Maria Callas, donde arte y biografía son inseparables.

Sobre el estado de salud actual de la ópera, Reina Moreno considera que “vivimos ahora un momento muy grande, un boom. De hecho, los grandes teatros de ópera para atraer a la gente joven venden entradas más baratas. Con la misma producción se hacen además conciertos previos con cantantes noveles, aprovechando el escenario. Y se pueden ver también óperas en el cine y en YouTube puedes encontrar muchas óperas abiertas. Ya no tiene ese carácter elitista que tenía antes”.

Ante tantas opciones, Sergio Reina Moreno tiene claras dos que a cualquiera harían dudar: “A una isla desierta me llevaría Don Giovanni. Y mi voz favorita... Alfredo Kraus, sin discusión alguna”.