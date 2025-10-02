El paro sube en más de 300 personas en San Fernando durante septiembre

Trabajos de mantenimiento desarrollados por el personal contratado a través del plan de empleo en San Fernando

El cierre de la temporada estival, como es habitual, se ha traducido en un destacado aumento del paro que, en el caso de San Fernando, suma un total de 308 personas más en situación de desempleo con respecto al mes de agosto.

La Isla, de esta forma, se ha despedido de septiembre con 8.386 personas en paro (eran 8.078 en agosto), lo que supone un incremento del desempleo de 3,81 puntos en la localidad. La subida se sitúa por encima de la media provincia, que es de 3,38, si bien queda por debajo de la que se anotan otras localidades vecinas en las que la actividad turística es notablemente mayor: Chiclana, donde ha subido 5,30 puntos; o El Puerto de Santa María, con 5,08. En Cádiz, sin embargo, esta subida ha sido del 3,23 y en Puerto Real de 2,66.

Eso sí, en San Fernando se cuentan 634 personas menos en paro que hace justo un año, cuando el número de desempleados alcanzaba a 9.020 isleños.

Solo el sector servicios, que el que mayor incidencia registra en la evolución del empleo en la localidad, se anota 247 desempleados más en este últmo mes al pasar de 5.856 demandantes a 6.103.

Y 57 personas más en paro engrosan el heterogéneo grupo que incluye a las personas sin experiencia laboral previa, que pasa de1.257 desempleados a 1.314 al cerrar septiembre.

Sube también el número de desempleados en la construcción, aunque lo hace en menor medida: se pasa de 559 personas a la búsqueda de empleo a 566 (siete más). Y en la industria, de 338 a 336, lo que resta dos desempledos en este sector.

Por otro lado, la agricultura, que apenas tiene incidencia en el mercado laboral de la localidad, pasa de 68 a 67 personas en paro.