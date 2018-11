Las ordenanzas fiscales de 2019 salen adelante gracias a las abstenciones

La propuesta de ordenanzas fiscales que el gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas han llevado hoy a pleno ha conseguido salir adelante sin problemas en el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana gracias a las abstenciones de PP, Cs y de la concejala no adscrita. No ha habido sorpresas. Era lo esperado ya que el borrador parte de la congelación del IBI -al igual que en años anteriores- a través de una rebaja del tipo impositivo que compense la subida de los valores catastrales.

Solo Podemos (Sí se puede) se ha mostrado abiertamente en contra de esta propuesta por lo que de "conservadora" tiene. Y su portavoz, Ernesto Díaz, ha arremetido duramente contra el PSOE isleño por no alinearse con la izquierda y abrir la mano a propuestas más sociales. "Se ve que creen que no hacen falta cambios y no es así. Hacen falta muchos cambios en las ordenanzas, por ejemplo, en lo que se refiere a las contrataciones fijas o a las exenciones fiscales a cooperativas, que ni siquiera se contemplan ya que solo se habla de pequeñas y medianas empresas", ha afirmado.

Las ordenanzas fiscales, que ahora tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) iniciarán su periodo de exposición pública y formulación de alegaciones, no han podido escapar de un debate político que inevitablemente azuza la cercanía de las próximas convocatorias electorales.

Cs, por ejemplo, censuró la subida de los valores catastrales -"que es voluntaria", dijo Mayte Mas- y llegó incluso a hablar de la "situación caótica" que se desencadenará sino se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y criticó incluso las tentativas del gobierno central en busca del apoyo de "los independentistas que quieren romper la unidad de España".

Fue el andalucista Fran Romero el que reprendió a Mayte Mas que "metiera con calzador" el discurso "que le ordenan desde Barcelona" y le pidió que se atuviera al debate local en torno a los impuestos y ordenanzas fiscales que los isleños tendrán que pagar a partir del próximo 1 de enero.

El PP, por su parte, echó mano a un argumento que lleva semanas esgrimiendo para prácticamente todo -el del superávit presupuestario de más de siete millones- para lamentar que el gobierno local se contentara con una congelación del IBI y exigir una rebaja de los impuestos. "Bajar el tipo impositivo del IBI no es bajar los impuestos", señaló el concejal Manuel Raposo, que fue el responsable de Hacienda en el anterior mandato.

Desde las filas populares se insistió en reclamar más bonificaciones para las familias numerosas y para potenciar la actividad empresarial y se recordó que existe una subida del 3,25 por ciento para el agua "por un contrato que hicieron los andalucistas". Así que ahora que en 2019 toca sacar de nuevo a licitación la concesión de este servicio emplazó al gobierno a "no caer en el mismo error" en la redacción del pliego de condiciones "y poner una subida anual del IPC con un suelo de 3,25 por ciento" que se traduce en esta subida inevitable año tras año.

Para el equipo de gobierno que encabezan los socialistas la propuesta de las ordenanzas de 2019 es la "consolidación de la política fiscal que ha llevado a cabo durante su mandato" y del "compromiso" adquirido con los isleños en 2015 cuando llegaron al gobierno municipal para evitar una subida de los impuestos municipales en estos cuatro años. Tanto la alcaldesa, Patricia Cavada, como el responsable de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, abundaron en esa idea mientras recordaban el paquete de bonificaciones fiscales que ha ido tomando forma en estos años.

Tanto Cs como PP y Podemos han anunciado que presentaran alegaciones.