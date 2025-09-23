Abre 'Omnia Pietas', la exposición del 50 aniversario de la Piedad en San Fernando

Tres aniversarios confluyen en la exposición Omnia Pietas, que la hermandad de la Misericordia de San Fernando inauguró en la tarde del pasado lunes en las dependencias del Museo Naval de la Armada: los 50 años de su dolorosa, la Virgen de la Piedad; del grupo joven y del título de sacramental. Así que, inevitablemente, la muestra -que se puede visitar hasta el 4 de octubre- viene a contar una buena parte de la historia de esta cofradía del Jueves Santo isleño. Cuenta la hermandad que el propósito de Omnia Pietas era explicar cómo la llegada de la imagen mariana que tallara Luis Álvarez Duarte en 1975 vino a transformar para siempre a la cofradía. La explicación, en realidad, se queda corta porque, aunque ese sea el punto de partida, la muestra viene a contar muchas más cosas de la Misericordia. Y lo hace dejando hablar a su patrimonio, sus bordados, el ajuar de la dolorosa... Y también con fotografías, documentos, azulejos. Es la historia de una devoción mariana, la de la Piedad, pero también la de la hermandad.

La valía del contenido es, precisamente, una de las claves de la exposición, que forma parte de los actos conmemorativos del triple aniversario que celebra la cofradía. Hablamos, probablemente, del mejor paso de palio de la Semana Santa isleña o, cuando menos, del más completo que ha por el momento. Y de una hermandad que ha cuidado y mimado especialmente a su dolorosa durante este medio siglo, como ponen de manifiesto las piezas que se exhiben.

Exposición 'Omnia Pietas', dedicada al 50 aniversario de la Piedad, en San Fernando / D.C.

Pero no siempre basta con tener buen material para que la exposición funcione, claro. El montaje juega una baza fundamental, al igual que las instalaciones. Y en este caso se ha acertado también con las dos cosas. Se trata, de hecho, de la primera muestra de carácter cofrade que aterriza en las dependencias museísticas de la Armada, que son las mejores con las que cuenta la ciudad. La muestra Omnia Pietas ocupa el lugar destinado a las exposiciones temporales, justo a la entrada. Y el relato, el discurso expositivo, está trabajado de manera que invita al espectador a pasear cómodamente y a dejarse llevar por la historia de la cofradía a través de los enseres, el archivo de la cofradía, el ajuar mariano... Solo hay que mirar.

Desde luego, Misericordia tenía muchas cosas que enseñar. Seis son las áreas temáticas en las que se divide la exposición: La llegada de una Madre…, Luis Álvarez Duarte y el alma de la Piedad, El trono y ajuar de una reina, La devoción a la Virgen de la Piedad, La hermandad carmelitana: "orar, callar, sufrir"; y Las otras efemérides: Hermandad Sacramental y creación de la Junta Joven Auxiliar. Así que, en cierto modo, es como si la propia hermandad tomara cuerpo en el Museo Naval. Está el palio -por supuesto- los respiraderos de orfebrería, las piezas de candelería, los candelabros de cola, las sayas de la Virgen, la corona... Y hasta las primeras piezas talladas del nuevo altar para la Virgen, proyecto en el que la cofradía está ahora inmersa. También hay una parte para la Hermana Cristina -cómo no- y para el primer Corpus Chico de la ciudad.

Así es la exposición 'Omnia Pietas' en San Fernando / D.C.

La muestra -comisariada por Rafael J. Ríos Delgado- se inauguró en la tarde del lunes en un acto en el que se presentó también el sello conmemorativo que se ha editado también con motivo del 50 aniversario de la Piedad. Junto al hermano mayor, Manuel A. Gómez Aragón, estuvo también presente el director de Museo Naval, Juan Castañeda Muñoz, así como numerosos hermanos y devotos.

Omnia Pietas estará abierta en estas dependencias de la Armada (entrada por la calle Escaño) hasta el próximo 4 de octubre con el siguiente horario de visitas: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; el viernes por la tarde, también de 17.00 a 21.00 horas; y el sábado, de 10.30 a 14.00 horas. No se la pierdan, merece la pena.