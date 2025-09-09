El Museo Naval de San Fernando acogerá una exposición de la hermandad de la Misericordia: 'Omnia Pietas'

Cartel del aniversario de la Piedad, entrevisto entre los varales de su paso de palio el pasado Jueves Santo en San Fernando

Las instalaciones del Museo Naval de San Fernando acogerán por primera vez una muestra de carácter cofrade que llega de la mano de hermandad isleña de la Misericordia con el título de Omnia Pietas. Se inaugurará el lunes 22 de septiembre.

La muestra ocupará la sala de exposiciones temporales del museo habilitado en la antigua Capitanía y podrá visitarse hasta la jornada del sábado 4 de octubre.

El título de la exposición -como ha explicado la junta de gobierno de la cofradía- supone un guiño al 50 aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima de la Piedad -efeméride en la que está inmersa la corporación- y como su llegada supuso un revulsivo para la historia de la hermandad.

Pero la muestra no solo mira hacia el aniversario de la dolorosa sino que trata también de rendir homenaje a otros dos relevantes acontecimientos que la cofradía celebra este año: el de la sacramentalidad y el de la creación del grupo joven, de los que también se cumple medio siglo.

La exposición se organiza así en diferentes áreas temáticas. Su discurso expositivo narrará cómo se gestó el encargo y hechura de la imagen dolorosa en el que se aprovechará para rendir homenaje a su autor, el imaginero Luis Álvarez Duarte, además de exhibir el ajuar y la devoción atesorada por María Santísima de la Piedad a lo largo de estos cincuenta años transcurridos. "El fuerte vínculo existente entre nuestra corporación y la Orden del Carmen Descalzado, especialmente con la causa por la beatificación de la Hermanita Cristina, se harán igualmente presentes en esta exposición", señala la cofradía del Jueves Santo isleño.

La muestra está comisariada por el cofrade Rafael J. Ríos Delgado, licenciado y doctorando en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y cuenta con la valiosísima colaboración de la Armada, que ha cedido las instalaciones.