Obras de urgencia para reparar la montera del patio de la cárcel en el Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado la reparación de urgencia de la montera del patio de la cárcel en el edificio consistorial tras detectarse en el transcurso de una inspección problemas que, en caso de lluvia, pueden afectar seriamente a los equipos informáticos y al mobiliario de todo el área administrativa de atención al público.

Se trata de la primera intervención de este calado que se lleva a cabo en el Consistorio tras la rehabilitación del edificio, que se completó en marzo de 2022 después de que estuviera 15 años cerrado. La montera del antiguo patio de la cárcel, de hecho, constituye uno de los elementos más atractivos de la intervención. En la zona, de hecho, se emplaza la Oficina de Atención al Ciudadano, que es la que se encarga de los trámites administrativos más cotidianos. Por la misma razón, a diario registrar mayor afluencia de usuarios que otras oficinas municipales.

Concretamente, según se explica en el decreto de adjudicación de los trabajos, se ha detectado "que se ha generado una oquedad (entre la montera del patio de la antigua cárcel) y la fachada posterior, por la que caerá agua de lluvia al citado patio afectando negativamente a los equipos informáticos y mobiliario de la zona administrativa de atención al público impidiendo el trabajo administrativo que se desarrolla en el mismo". De ahí la reparación urgente, que se ha adjudicado a la mercantil a Fructuoso Pascual Bermejo SLU por 12.998,24 euros.

El plazo máximo de ejecución de las obras será de un semana a contar desde la notificación al adjudicatario de la resolución por la que se apruebe el plan de seguridad y salud en el trabajo.

Esta semana, sin embargo, hay previsiones generalizadas de lluvias a partir de la jornada del jueves y, al menos, hasta el mismo domingo, con lo que la situación de la montera podría convertirse en un problema al derivar en importantes filtraciones.