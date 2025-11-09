El cuadro del Voto a San José vuelve a su casa en San Fernando

Recepción del cuadro del Voto a San José en el Ayuntamiento de San Fernando. En la imagen, un momento de la intervención de Diego Ortiz

Ha vuelto a casa. El cuadro del Voto a San José ha regresado al Ayuntamiento de San Fernando, donde estuvo desde que fuera pintado por Francisco Javier Riedmayer en 1801 hasta que el Consistorio cerrara sus puertas en el verano de 2006 para afrontar las obras de rehabilitación que mantuvieron el monumental edificio cerrado durante 15 años, hasta marzo de 2021.

Entretanto, el lienzo ha estado en las instalaciones del desaparecido Museo Histórico Municipal, que sirvieron también como dependencias provisionales para la Alcaldía y donde hoy tienen sus oficinas algunas delegaciones municipales, entre ellas, la de Cultura.

Casi 20 años ha tardado en volver el cuadro del Voto al Ayuntamiento, que fue su sitio durante más de dos siglos.Y la vuelta se ha hecho coincidir con una efeméride importantísima para la hermandad de San José y para La Isla, como es el 225 aniversario de su patronazgo en la ciudad. Por eso, el acto institucional de recepción de la histórica obra de Riedmayer se ha vivido este domingo como si fuera todo un acontecimiento. No es para menos.

El cuadro del Voto a San José, de nuevo en el Ayuntamiento de San Fernando / D.C.

El cuadro fue encargado por el Ayuntamiento al célebre pintor alemán como testimonio de agradecimiento al santo por su milagrosa intercesión en la epidemia de 'fiebre amarilla' que había diezmado a La Isla. En el lienzo, de hecho, figuran todas las autoridades civiles y religiosas de la época bajo el amparo de San José.

Desde 1801 hasta 2006 estuvo en el salón de plenos, hoy transformado en la sala capitular en la que, precisamente, se ha llevado a cabo su recepción. Ahora, sin embargo, tras la restauración del Ayuntamiento la obra se reubicará en un lugar diferente del Consistorio: en la antigua capilla felizmente recuperada.

El cuadro del Voto a San José vuelve al Ayuntamiento de San Fernando. En la imagen, el hermano mayor de la hermandad del Patrón, Alejandro Leiva / D.C.

No obstante, más allá de sus connotaciones religiosas y del indiscutible valor que encierra para el patrimonio artistico isleño, el regreso del cuadro del Voto supone la recuperación de todo un símbolo para San Fernando, como se ha puesto de manifiesto en el Ayuntamiento: "No es solo una pieza artística sino un símbolo que encierra siglos de fe, de compromiso, de gratitud y de memoria", ha afirmado Diego Ortiz, hermano josefino que ha tenido a su cargo la glosa de este lienzo que es también parte de la historia de la ciudad.

También la alcaldesa, Patricia Cavada, ha insistido en ese mismo argumento del cuadro durante su intervención: "Esta pintura representa ese compromiso que se tuvo desde la religiosidad, simboliza el agradecimiento, simboliza la esperanza, simboliza la fortaleza de los que nos precedieron... y tiene que servir para reflexionar más allá del ámbito devocional acerca de esas palabras que deben regir a una comunidad o a una sociedad: no hay nada más hermoso que agradecer y no hay nada mejor que tener esperanza y, por supuesto también tener fortaleza para que juntos venzamos cualquier tipo de adversidad", ha dicho la regidora.

El acto ha intervenido también el hermano mayor de la hermandad del Patrón San José, Alejandro Leiva, que ha recordado igualmente la importancia del lienzo, tanto en el ámbito devocional como histórico. De ahí que, junto a otros aspectos que se trabajan en la conmemoración del 225 aniversario del patronazgo, el regreso del histórico lienzo a su sitio de siempre –el Ayuntamiento– haya sido también uno de los objetivos de esta fecha redonda. Un compromiso –ha señalado agradecido al Ayuntamiento– que la propia alcaldesa anunció ya en 2019 durante su intervención en el acto de concesión de la Medalla de la Ciudad al Consejo de Hermandades y que ahora al fin se ha podido materializar.