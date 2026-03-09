Las obras del paseo marítimo de La Almadraba en San Fernando concluirán en dos semanas

El Ayuntamiento de San Fernando se encuentra a punto de finalizar las obras del nuevo paseo peatonal del barrio de La Almadraba. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha visitado el nuevo espacio urbano, que concluirá con la instalación en estos días del mobiliario urbano y los últimos detalles, y ha destacado la importancia de esta intervención para seguir transformando y poniendo en valor el barrio de La Almadraba.

El plazo para la terminación de las obras es de aproximadamente dos semanas, según la empresa constructora. Actualmente se está finalizando el vallado perimetral y ultimando los detalles de la actuación. Para completar el proyecto, queda por ejecutar la conexión del paseo con los diferentes pasajes que desembocan en la calle Buen Pastor, resolviendo los desniveles existentes mediante rampas y escalones.

Asimismo, en los casos en los que sea necesario se procederá a la reubicación de los sumideros para optimizar su función. También se concluirá el pintado del carril bici y se realizarán las pruebas definitivas de las luminarias, con las farolas fotovoltaicas instaladas a lo largo de todo el paseo.

Cavada ha comentado que el nuevo paseo es “un ejemplo del modelo de ciudad que estamos construyendo: más sostenible, más amable y pensado para las personas”, ha señalado la alcaldesa”. “Con esta actuación mejoramos la calidad del espacio público, reforzamos la seguridad del entorno y seguimos recuperando zonas de gran valor natural para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas”, ha destacado la regidora.

La actuación, concretamente en el tramo comprendido entre los números 305 y 435 de la calle Buen Pastor, cuenta con un presupuesto de 765.540 euros y permitirá dotar a esta zona de la ciudad de un espacio público renovado y adaptado para el disfrute de la ciudadanía.

El nuevo paseo peatonal cuenta con carril bici, zonas de descanso con bancos de madera, iluminación sostenible y una barandilla integrada con el entorno natural, similar a la ya existente en el paseo de Camposoto. Además, el proyecto ha incluido labores específicas de limpieza y mantenimiento en la desembocadura del Caño de Sancti Petri, con el objetivo de mejorar el drenaje y las condiciones ambientales del entorno.

La alcaldesa ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso municipal con la mejora y transformación del barrio de La Almadraba. “Seguimos trabajando para poner en valor esta zona de la ciudad, mejorar su estética, reforzar la seguridad frente a la subida del nivel del mar y fomentar la convivencia mediante la creación de espacios públicos de calidad”, ha afirmado.

Estas obras suponen la continuación de una primera fase ya finalizada, que contó con una inversión de 487.000 euros y que se centró en el cierre de la pieza trasera del barrio. Aquella intervención supuso un avance importante en términos de seguridad e integración urbana, con trabajos de movimientos de tierra, canalizaciones e infraestructuras básicas.

El Ayuntamiento también ha querido agradecer la colaboración de la Asociación de Vecinos de La Almadraba y de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, cuyo trabajo y aportaciones han sido fundamentales durante todo el proceso. Del mismo modo, se ha reconocido el esfuerzo realizado para culminar los numerosos trámites administrativos necesarios con otras administraciones como Costas, la Junta de Andalucía y los titulares de terrenos colindantes.