Las obras del paseo de La Almadraba tienen previsto comenzar la próxima semana en San Fernando

Imagen de la trasera de las viviendas de La Almadraba donde se construirá el nuevo paseo.

Las obras para la construcción del paseo marítimo de La Almadraba tienen previsto comenzar la próxima semana, según el Ayuntamiento de San Fernando. La actuación fue adjudicada en el pasado mes de mayo por un importe de 691.741,56 euros a la empresa Martín Casillas SLU, que ahora mismo ejecuta también en la ciudad las obras para la segunda fase del desdoble de la avenida Pery Junquera. No obstante, hasta el pasado 18 de agosto, no se llegó a formalizar el correspondiente contrato, lo que da luz verde al inicio de los trabajos. En la zona ya se han llevado a cabo algunos trabajos previos durante los últimos días.

Se trata de una de las obras cuya puesta en marcha se esperaba a principios del nuevo curso político dado lo avanzado de los trámites previos a la ejecución de los trabajos. También de una de esas inversiones clave que el gobierno municipal que el gobierno quiere ejecutar en la segunda mitad del mandato, junto a obras como el parque de La Magdalena o el nuevo equipamiento náutico de Gallineras.

Con un plazo de cuatro meses, el paseo marítimo que discurrirá por la trasera de La Almadraba, entre los números 305 y 435 de la avenida Buen Pastor, podría ser una realidad a principios de 2026. Siempre, claro, que no surja ningún contratiempo durante la ejecución de los trabajos.

Estas obras -en realidad, una segunda fase- se esperan desde que a lo largo de 2020 se llevaran a cabo ya unos primeros trabajos con los fondos Edusi que permitieron resolver definitivamente el histórico problema de la denominada 'pieza', que sustituía la ausencia de canalizaciones y que tantos problemas daba a los vecinos.

Las primeras obras de La Almadraba supusieron una inversión de 487.000 euros, aunque quedaron supeditadas también a la ejecución de esta segunda fase –la urbanización del paseo en sí– para completar la intervención que estaba prevista en una zona colindante al Parque Natural y a la zona de marismas y esteros que estaba absolutamente degradada.

Era también una de las actuaciones incluidas entre las obras Edusi que aspiraba a financiarse de estos fondos europeos que el Ayuntamiento isleño había logrado, precisamente, con una propuesta denominada La ciudad del Parque Natural, lo que le permitió conseguir 10 millones de euros (a los que el Consistorio sumaría otros dos) para ejecutar una serie de inversiones en la franja este de la localidad. La última prórroga de la Edusi, no obstante, concluyó el 31 de diciembre de 2023 sin completar esta actuación.

La redacción del proyecto del paseo se adjudicó en junio de 2021 a la empresa Técnica Gades SL por 18.447,06 euros en un contrato que incluía ya también la dirección de las obras del paseo. Dada la zona en la que se plantea la intervención, el proyecto requirió también informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, que no se consiguieron hasta 2024.

Así será el futuro paseo de La Almadraba

El paseo peatonal discurre a lo largo de la trasera de la barriada de La Almadraba, concretamente, entre los números 305 y 405 de la avenida Buen Pastor.

Abarcará una superficie de 5349,60 metros cuadrados sobre la actual losa de hormigón, con una longitud total de 810 metros lineales y una anchura variable con cota máxima de 5 metros.

La intervención, básicamente, contempla la renovación total de este espacio urbano "redefiniendo la sección actual de la losa con objeto de reconvertir lo que en la actualidad es un espacio de marcado carácter longitudinal, en un espacio de carácter estancia y uso intensivo para la ciudad".

La propuesta, en líneas generales, concibe una intervención en tres espacios o bandas: uno para el carril bici, otra para el peatón y una tercera de estancia, donde tendría cabida el mobiliario urbano.

Este último espacio discurrirá por la zona más próxima al entorno natural, de la que se separará por una barandilla de madera con tirantes metálicos "de similar morfología a la ejecutada en el paseo de Camposoto". Esta banda también incorporará las luminarias distribuidas a través de todo el paseo.

Plano de la zona por la que discurrirá el paseo peatonal de La Almadraba en San Fernando / D.C.

Aquí, se explica en el proyecto, es "donde se genera un diálogo directo entre ciudadano y parque, reservando el espacio más próximo al ambiente natural para las actividades de menor dinamismo (relajación, disfrute, observación) como clara alusión a la necesidad de que la ciudad y su población se detenga, observe y aprenda de la naturaleza, el principal elemento que se debe potenciar en este enclave".

La segunda banda será la reservada para el carril bici, "que a pesar de seguir disfrutando de unas vistas a todo el entorno natural se entiende que será el espacio con mayor dinamismo, en el que su usuario discurra a mayor velocidad que el resto y por tanto el periodo de observación de su entorno más próximo es más fugaz".

Y la tercera banda, más próxima a las viviendas, se destinará a "recorridos con un dinamismo intermedio". Es decir, este espacio quedará reservado como zona de tránsito en la que el ciudadano podrá pasear o hacer deporte y se instalarán los bancos de madera dotando a esta zona "como un lugar de estancia donde el diseño cumple como, un objeto utilitario, espacial y visualmente dominante".