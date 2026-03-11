Las obras del desdoble de Pery Junquera en San Fernando finalizarán en tres meses

El Ayuntamiento de San Fernando tiene previsto finalizar en tres meses la segunda fase del desdoble de la avenida Pery Junquera, una de las principales arterias viarias del municipio. Son, apunta, los plazos que maneja la dirección de obra. La actuación, que avanza a buen ritmo, cuenta con una inversión cercana a los 1,8 millones de euros.

La actuación -argumenta- permitirá aumentar la capacidad de esta vía estratégica, clave para la entrada y salida de la ciudad y para mejorar la conexión con áreas fundamentales como el entorno comercial de Bahía Sur.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha visitado el estado de los trabajos acompañada por los concejales de Movilidad y Participación Ciudadana, José Luis Cordero y Javier Navarro, así como por representantes del movimiento vecinal de la ciudad, entre ellos de la Federación Isla de León y de asociaciones de la zona como El Molino, Barriada Andalucía, o Residencial Isla de León.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado el avance de "una obra especialmente compleja" por su ubicación en una vía fundamental para la movilidad urbana. "El éxito de esta actuación está siendo poder transformar una vía tan importante de la ciudad sin que el tráfico se haya visto apenas alterado. Gracias a la planificación de los trabajos estamos interviniendo en una arteria clave sin generar grandes afecciones en la circulación", ha explicado la regidora isleña.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido compatibilizar la ejecución de los trabajos con el funcionamiento cotidiano de la ciudad. "Intervenimos sobre una vía principal de San Fernando y por ello se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el impacto sobre la circulación durante el desarrollo de las obras. Nuestro objetivo es que la ciudadanía note cuanto antes los beneficios de esta transformación sin que ello suponga un gran trastorno", ha añadido.

Las obras se desarrollan en el tramo comprendido entre la avenida Al Ándalus, en la zona del Instituto de Las Salinas, y las inmediaciones del puente de acceso al centro comercial Bahía Sur, a la altura de la calle Maldonado. Se trata de una intervención estratégica que permitirá reforzar uno de los principales ejes de circulación de San Fernando, clave tanto para la entrada y salida de la ciudad como para la conexión con uno de sus principales polos comerciales.

Reordenación y ampliación de aparcamientos

La fase, que actualmente se encuentra en su recta final, se centra especialmente en la zona baja de la barriada Andalucía, donde se está llevando a cabo una de las actuaciones más relevantes del proyecto. En este punto se está realizando una reurbanización completa del entorno, con la reorganización del espacio viario y del aparcamiento, así como la ampliación de acerados y la mejora de la ordenación del tráfico.

El objetivo de optimizar las bolsas de aparcamiento en el entorno de la calle Rafael Alberti, donde se está reorganizando el espacio para regular y ampliar el número de plazas disponibles, que se verá incrementado aproximadamente en 30 plazas.

Además, se plantará en esta zona más de una veintena de árboles para crear una pantalla verde. Esta actuación permite mejorar notablemente la movilidad en uno de los nudos de conexión más importantes de la ciudad, además de mejorar el entorno urbano.

El proyecto contempla la ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles —dos por cada sentido—, siguiendo el mismo modelo que ya se aplicó en la primera fase de la actuación. Asimismo, se está llevando a cabo una repavimentación integral tanto del asfaltado como de los acerados, mejorando las condiciones de circulación y accesibilidad para peatones.

Además de la ampliación de la vía, la actuación contempla una renovación integral de las infraestructuras urbanas. Entre ellas se incluye la mejora de las canalizaciones de abastecimiento, la modernización de la red de pluviales y la reordenación del tráfico con el objetivo de incrementar la seguridad y la comodidad en el tránsito. Precisamente, las últimas lluvias han puesto de relieve la mejora y la eficiencia del sistema de absorción de aguas en la zona.

La alcaldesa ha recordado que la intención es completar el desdoble de toda la avenida hasta llegar a la rotonda de acceso a la zona de La Casería, lo que permitirá culminar el anillo de circunvalación de la ciudad. "Seguiremos actuando para completar esta infraestructura clave que forma parte de nuestra estrategia para reestructurar las principales vías de San Fernando", ha explicado Cavada.

Patricia Cavada, con los representantes vecinales, durante la visita que este miércoles ha realizado a las obras de Pery Junquera, en San Fernando, en una imagen difundida por el Ayuntamiento isleño / Juan Antonio Sánchez Bernal

"Queremos una ciudad mejor conectada, con vías que permitan recorrer San Fernando de forma circular, transversal y vertical de manera más segura, rápida y eficiente. Al mismo tiempo, buscamos generar espacios urbanos más amables que favorezcan la convivencia ciudadana y contribuyan a reducir la circulación de vehículos por las calles secundarias", ha añadido.

Esta actuación -señala el gobierno en una nota- forma parte de la estrategia global de movilidad que se está desarrollando en la ciudad, junto a medidas como los aparcamientos tácticos, la gratuidad del autobús urbano o la mejora de las principales avenidas, entre otras iniciativas destinadas a favorecer una movilidad más sostenible y ordenada.

El proyecto también incorpora mejoras en el carril bici, atendiendo a las sugerencias realizadas por colectivos ciclistas de la ciudad, con el objetivo de favorecer una movilidad más sostenible y segura. A ello se suma la instalación de nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética y la incorporación de nuevo mobiliario urbano.

Actuación ambiental y plantación de nuevos arboles

La intervención tiene también un importante componente ambiental. En este sentido, señala el Ayuntamiento isleño que se han plantado nuevos árboles y se están creando zonas ajardinadas que contribuirán a mejorar la calidad urbana del entorno. "Se trata de una obra que apuesta por una ciudad más verde y saludable, que reordena el espacio urbano para hacerlo más habitable y accesible", ha señalado la alcaldesa.

Suma además el ejecutivo esta actuación a las futuras obras de renovación del vallado del Parque del Oeste en el tramo colindante con la avenida, contribuyendo a integrar mejor este espacio verde dentro del nuevo diseño urbano de la vía. Y recuerda que este proyecto se desarrolla por fases debido a la complejidad que supone intervenir en una de las principales vías de circulación de San Fernando. Hace unos años ya se ejecutó la primera fase del desdoble, desde la rotonda de la Comunicación donde se encuentra el monumento de Tusquets hasta el inicio del tramo actual, a la altura del IES Las Salinas.

"Con la culminación de esta segunda fase, la avenida Pery Junquera se consolidará progresivamente como una avenida de entrada de ciudad, con dos carriles por sentido, mejores espacios peatonales, zonas verdes y una movilidad más ordenada y sostenible. Estamos transformando uno de los accesos principales a San Fernando y una vía estratégica de conexión de la ciudad. Es una actuación que mejora la movilidad, moderniza el espacio", insiste.