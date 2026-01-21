Obras de asfaltado en el cruce entre las calles San Marcos y San Onofre en San Fernando

Asfaltado de la intersección de las calles San Marcos y San Onofre, a la altura de Falla, en San Fernando

Esta semana se han acometido en San Fernando los trabajos de asfaltado del cruce de las calles San Onofre y San Marcos, a la altura de la avenida Manuel de Falla, una intervención incluida en el Plan Mejor Acera que se consideraba necesaria habida cuenta del elevado tráfico rodado que soporta esta confluencia.

Estas labores se encuentran en su fase final tras haberse completado previamente los trabajos de fresado y nivelación del terreno, actuaciones fundamentales para asegurar la correcta adherencia del nuevo pavimento y prolongar su durabilidad. Con el asfaltado que se está ejecutando en estos días, se da respuesta a las deficiencias que presentaba la calzada como consecuencia del uso continuado y de las inclemencias meteorológicas. Queda pendiente aún el pintado de la señalización.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de San Fernando tiene previsto actuar próximamente en el cruce de la calle San Marcos con Tomás del Valle, un punto que se ha visto especialmente afectado por las lluvias recientes y que presenta un notable deterioro del firme. Esta intervención permitirá mejorar el estado de la vía y evitar posibles incidencias derivadas del mal estado del pavimento.

Estas actuaciones se están desarrollando de manera coordinada con las asociaciones de vecinos, cuya colaboración resulta fundamental para detectar las necesidades reales de los barrios y priorizar las intervenciones.

Las obras forman parte del plan de mejora del espacio urbano emprendido por el Ayuntamiento isleño, que interviene en otras zonas como Vilarrubí, ña avenida Pery Junquera o San Marcos.