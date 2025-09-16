Las obras del área quirúrgica del hospital de San Carlos de San Fernando afrontan su recta final

La Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado que las obras que actualmente se están desarrollando en el área quirúrgica del hospital de San Carlos afrontan en estos días su recta final y que los plazos de ejecución previstos se están cumpliendo. Los planes pasan por culminar los trabajos a lo largo de este mes de septiembre para abrir el renovado bloque quirúrgico de estas instalaciones durante las próximas semanas. Hay que recordar que esta área (que incluye cinco quirófanos, el hospital de día quirúrgico y las camas de hospitalización reservadas para cirugía) lleva cerrada desde el pasado 1 de julio con motivo de estas obras.

Una vez concluyan los trabajos se procederá a las tareas de limpieza y se tomarán muestras desde Medicina Preventiva, para analizar la calidad ambiental y comprobar superficies. Desde Salud explican que en el caso de servicios tan sensibles como los quirófanos la apertura no depende sólo de las obras en sí y que estas pruebas son imprescindibles para garantizar la seguridad de los pacientes.

Ya con el visto bueno de dichas mediciones es cuando se pondrán en funcionamiento estas instalaciones, todo apunta a que durante octubre.

Esta actuación de reforma incluye la renovación de suelos deteriorados y otras medidas fundamentales como el cambio de ventanas y puertas y mejoras de la climatización, los cuadros eléctricos y las tomas de gases.

Durante este periodo de obras la administración autonómica ha trasladado temporalmente la actividad de cirugía mayor ambulatoria al hospital Puerta del Mar para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes, ya que era incompatible realizar estos trabajos y seguir operando en el mismo espacio.

Al inicio de estas obras desde Salud se incidió sobre los beneficios que conllevará esta actuación tanto para los usuarios de San Carlos como para los profesionales que desarrollan su labor allí. De hecho, la delegación territorial recordaba que estas medidas daban respuesta a las necesidades detectadas por los propios profesionales y sindicatos y se ba con “el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua de las infraestructuras sanitarias”.

Trabajos estivales

Es cierto que el anuncio de las obras para reformar los quirófanos de San Carlos durante verano fue recibido con el rechazo del propio gobierno local y de colectivos como Marea Blanca, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y el Satse.

Fue la propia consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, la que defendió la idoneidad de llevar a cabo esta actuación durante la época estival. Hernández lo argumentaba asegurando que los trabajos se iban a acometer cuando habitualmente disminuye la actividad, debido tanto al descanso parcial de los profesionales sanitarios y a la preferencia de grupos de población que no quieren operarse en verano.