Satse denuncia que el hospital de San Carlos sigue "sin rumbo", con servicios cerrados y un preocupante déficit de plantilla

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha vuelto a denunciar la "grave situación" en la que se encuentra el hospital San Carlos de San Fernando, "reflejo de una nefasta gestión por parte de la Dirección Gerencia del Hospital Puerta del Mar, con el consecuente perjuicio a profesionales y usuarios".

En primer lugar, el Sindicato de Enfermería denuncia que durante todo el verano sigue abierta únicamente una planta de Medicina Interna, permaneciendo el resto cerradas. "Este hecho provoca que los pacientes permanezcan ingresados en Urgencias como 'pacientes virtuales', en ocasiones durante días, a la espera de una cama disponible. Este grave problema se produce a pesar del compromiso adquirido por la Dirección del Hospital Puerta del Mar de evitar esta situación, compromiso que no se ha cumplido", explica.

Por otro lado, la situación de los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias "es insostenible". Durante todo el verano -expone el colectivo sindical- "han sufrido una falta significativa de profesionales, que se ven obligados a doblar turnos o a acudir en sus días de descanso para poder garantizar una cobertura mínima del servicio".

"Se han dado turnos en los que se ha tenido que cerrar la sala de técnicas por falta de profesionales, lo que afecta significativamente a la atención y seguridad de los usuarios del servicio. SATSE ha denunciado este hecho en reiteradas ocasiones ante la Dirección con varios escritos y reclamaciones, denuncia que ha sido apoyada por los mismos profesionales del servicio sin recibir ninguna respuesta por parte de la administración del centro", denuncia.

Asimismo, advierte, el Servicio de Oftalmología continúa con un número reducido de profesionales y con reducciones de jornada sin cubrir, "lo que imposibilita ofrecer una asistencia segura y adecuada a todos los pacientes que necesitan de este servicio".

"Para los fisioterapeutas y los usuarios a los que prestan sus servicios la situación es igual de preocupante. Durante el verano no se ha cubierto ninguna baja o ausencia, obligando a los profesionales a asumir la carga asistencial de sus compañeros. En casos clave, como es el área de rehabilitación de pacientes amputados, se han tenido que cerrar días de rehabilitación debido a las reducciones de jornada no cubiertas".

Por último, las obras en la zona quirúrgica continúan sin finalizar, "por lo cual se desconoce cuándo podrán regresar los profesionales, que fueron forzosamente reubicados en el Hospital Puerta del Mar".

"Desde SATSE denunciamos además que desde hace cerca de un año no existe una figura directiva presente en el hospital de San Carlos, circunstancia que contribuye directamente al alarmante deterioro asistencial y organizativo que padece este centro", lamenta el colectivo sindical en un comunicado.

El Sindicato exige a la administración que dé una solución inmediata a esta grave situación, que garantice unas condiciones laborales dignas para los profesionales y ante todo una atención sanitaria segura y de calidad para los pacientes.