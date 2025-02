El nuevo reto musical y solidario del coro San Juan de la Cruz en San Fernando: 'Sones de Devoción II'

San Fernando/El coro carmelitano San Juan de la Cruz vuelve a la carga en San Fernando con otro reto a la par musical y solidario: el disco Sones de Devoción II. El trabajo, que verá la luz en 2026, se presentó este viernes en las instalaciones municipales del centro de congresos, donde Manuel Ángel Cano y José Antonio Faiña desglosaron los detalles de esta iniciativa que lleva de nuevo a este coro a los estudios de grabación de La Factoría Dalton.

La propuesta, en realidad, supone la anunciada continuación del CD dedicado a las hermandades y cofradías de San Fernando que el coro lanzó en 2022, el Sones de Devoción I. Ocurre, sin embargo, que las 27 corporaciones de La Isla y sus respectivos titulares no caben en un disco, como ya se apuntó en su momento. Por lo menos hacen falta dos. Así que ahora el coro San Juan de la Cruz se dispone a terminar aquella tarea, que se vio interrumpida -alabado sea el paréntesis- por el trabajo discográfico que dedicaron a la Hermana Cristina a partir de sus escritos: Orar, callar, sufrir.

Este nuevo volumen de Sones de Devoción recogerá temas, himnos y composiciones dedicadas a los titulares de las hermandades y cofradías de La Isla que no salieron en el primero. Y, como todos los anteriores, el importe íntegro de su venta se dedicará a obras sociales. Todavía no se ha decidido cuáles pero en el acto de presentación se avanzó ya que se repartirá en San Fernando. Con el primer volumen, por cierto, se consiguió repartir 5.000 euros entre las diferentes Cáritas parroquiales en forma de diferentes artículos que necesitaban: ordenadores, electrodomésticos, etc...

Esa simbiosis entre música y solidaridad es, de hecho, lo que caracteriza y lleva a gala a este coro isleño desde su reorganización allá por 2008 (aunque el coro existe desde hace 40 años). Así, el dinero recaudado con los cuatro discos que ha grabado se ha destinado siempre ha diferentes acciones solidarias, también fuera de España.

El disco -como apuntó Faiña- se financia íntegramente desde la propia asociación para que todo el importe derivado de las ventas se pueda luego dedicar a colaborar con esas acciones solidarias. Así que no solo hablamos aquí de música y de cofradías sino también de mucho corazón.

Los temas que incluirá el segundo volumen de Sones de Devoción, que se dieron a conocer en el acto de presentación, estarán dedicados a las hermandades de Humildad y Paciencia, Afligidos, Caridad, Prendimiento, Huerto, Servitas, Vera-Cruz, Tres Caídas, Desamparados, Soledad, Santo Entierro, Rosario, Santa Elena y Pastora. A ellos, además, se sumarán dos temas extra: un Himno a la Semana Santa isleña y un Himno a la Hermana Cristina.

Presentación de 'Sones de Devoción II', del coro San Juan de la Cruz, en San Fernando / D.C.

Los temas dedicados a las hermandades, uno a uno