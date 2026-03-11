El nuevo partido 100x100 Unidos inicia su andadura en San Fernando con Ricardo Zapata: "Queremos ser la alternativa"

La marca 100x100 Unidos -el proyecto político provincial impulsado desde La Línea 100x100 con su alcalde, Juan Franco, a la cabeza- aterriza en San Fernando con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027.

El acto de presentación del partido previsto para el jueves 19 de marzo, se anuncia desde hace varios días a través de las redes sociales, si bien a la convocatoria se le ha puesto ya este miércoles nombre y apellidos: los de Ricardo Zapata, que se presenta como "portavoz fundacional" de 100x100 Unidos por San Fernando y asume, por tanto, el papel de ser la cara visible de esta nueva formación que inicia su andarura en la localidad.

Hijo del concejal andalucista Alejandro Zapata Fernández -también uno de los históricos ediles de la primera Corporación Municipal democrática en la localidad- este profesional de 50 años que trabaja en el sector turístico desde hace 27 abandera así el reto de intentar replicar el éxito abrumador de la fórmula 100x100 en La Línea con la misma receta: un partido en el que no haya políticos 'profesionales' y que se centre única y exclusivamente en las necesidades de la ciudad, "que tiene un potencial impresionante que no se está explotando".

"La idea es hacer en San Fernando algo distinto, partimos de cero con el partido. Todo el mundo tiene cabida, pero no queremos en las listas a gente quiera vivir de la política o que vengan viciados de otros partidos sino profesionales que trabajen en distintos ámbitos y que quieran comprometerse", afirma Zapata en declaraciones a este periódico.

De hecho, avisa ya al referirse a una futura candidatura que "no ira nadie que haya formado parte de una lista en los últimos 25 años".

Zapata señala a un amplio descontento en la ciudad, especialmente en lo que toca a mantenimiento urbano y a limpieza, que brinda un nicho para montar una alternativa política como 100x100: "Queremos ser la alternativa en La Isla", ha afirmado el portavoz al defender una política que se ejerza "hablando cara a cara al ciudadano" y con propuestas creíbles: "No venimos a cargarnos lo que funciona ni lo que han hecho otros partidos", expone.

El acto de presentación de 100x100 San Fernando está previsto para el próximo jueves 19 de marzo a las 19.30 ahoras en el salón de actos del colegio La Salle-San Cristóbal. Intervendrán Javier Vidal, presidente de 100x100 Unidos; Laura Román, candidata de 100x100 Unidos al Parlamento de Andalucía; Juan Franco, alcalde de La Línea.

El propósito de la convocatoria es dar las claves de este proyecto municipalista y dar también a conocer las personas que están detrás de él en la localidad.

El proyecto político 100x100 Unidos, auspiciado por La Línea 100x100, se presentó en Cádiz en el pasado mes de octubre con la idea de presentarse a las elecciones andaluzas de este año y las municipales de mayo de 2027 y con un objetivo doble y muy ambicioso: entrar en el Gobierno andaluz y mantenerse en el de la Diputación de Cádiz. San Fernando es una de las primeras localidades en las que logra germinar.