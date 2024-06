Nuevo éxito en los debates escolares para el Liceo: doble reconocimiento para el alumno Pedro Natera

Los equipos de debate del colegio Liceo, en San Fernando, se han anotado un nuevo éxito en el último torneo de la temporada para redondear un año inigualable y repleto de premios. A pesar del poco tiempo que han dedicado a su preparación por la cercanía de los exámenes y de las actividades propias del fin de curso, los alumnos realizaron un torneo excepcional que culminó con otro reconocimiento, en este caso doble, a Pedro Natera Peromingo, alumno de 4º de ESO.

Este torneo que tuvo lugar en Sevilla los días 31 de mayo y 1 de junio y al que acudieron 24 equipos de la geografía española para debatir sobre la pregunta que lanzaba la organización -¿Debe de implantarse el servicio militar obligatorio?- y que otorgaba un puesto para la final de Madrid (LEDU, Liga Española de Debate Universitario). Era la primera vez que se organizaba en Andalucía, pero la convocatoria fue respaldada por numerosos centros, a pesar de las fechas.

El Liceo lo consiguió una vez más. El equipo de 4º de ESO constituido por Silvia Prieto, María Rivera, Antonio Luque, Manuel Domínguez y Pedro Natera realizó un torneo sublime que le aupó hasta el tercer lugar del podio. Muchos se quedaron sorprendidos por cada enfrentamiento y así luego el jurado lo valoró a nivel individual, pues la frescura y la improvisación fueron argumentos de peso a lo largo de los dos días, junto con un contenido de gran calidad que llevaban nuestros jóvenes isleños. Un equipo joven que han recibido ya varios reconocimientos, como recuerdan sus preparadores.

El otro equipo de 1º de Bachillerato, formado por Martín Hernández, Antonio Ojeda, Pilar Lupiani y Agustín Velázquez, llegó hasta cuartos tras una primera fase extraordinaria que los sitúo también como uno de los favoritos. Intervenciones magníficas y diferentes hicieron las delicias de cuantos acudían a cada enfrentamiento con el que disfrutaban a medida que pasaba la jornada. Un grupo que ya este año también ha conocido las mieles del triunfo y que representó a la provincia de Cádiz en la capital de España en el Nacional de Economía.

Final de una temporada llena de éxitos

Sin embargo, aún quedaba más, pues fue Pedro Natera Peromingo, quien se alzó con dos premios individuales, el de Mejor Conclusor y el de Mejor Orador del torneo. "Sus actuaciones fueron simplemente geniales, pues su originalidad fue una creación constante; y su oratoria dejó a todos absortos, además de su forma única de presentar la conclusión, al alcance de muy pocos. Así lo valoró el jurado desde la primera jornada y el público asistente. Ya algunos formadores le llaman 'el mago'", señalan.

Comentan los formadores, Maleni Foncubierta y Jesús García, que este torneo llegaba muy tarde y que era vivir otra experiencia en este universo ya que no habían tenido tiempo de preparación, porque hace cuatro días estaban en tierras portuguesas con los integrantes mientras que otros andaban metidos en actividades académicas. Sin embargo los chicos tenían mucha ilusión y fue por lo que se embarcaron en esta última aventura y el resultado ha merecido la pena. Dicen estar superados por la repercusión que han tenido todos los torneos y sobre todo por la cantidad de éxitos obtenidos, pues no ha habido ni uno solo en el que no se haya hecho reconocimiento grupal o individual. Y hacen también referencia al triunfo en el Senado de los chicos de 2º de Bachillerato como campeones nacionales de la liga de debate, que ha sido el colofón perfecto para esta temporada.

"Un trabajo y un esfuerzo recompensado y que en Sevilla lo han demostrado a través de la oratoria, de esa palabra que debe ser instrumento del respeto y diálogo", apuntan. Con este de Sevilla se cierra la temporada y preparan la siguiente, si bien tienen que organizar todo muy bien, pues si siguen en esta línea, el volumen de debates se dispara y económicamente resulta difícil atender a todos "y más cuando son un referente a nivel nacional y como continúan, hasta el momento gracias a que desde la dirección del centro se respalda, potencia y apoya toda esta actividad".