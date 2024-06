Nueva licitación para completar el mobiliario de la Feria del Carmen y de la Sal de San Fernando

San Fernando/El Ayuntamiento de San Fernando saca a licitar de nuevo el suministro de parte del mobiliario para la Feria del Carmen y de la Sal 2024. En concreto, se busca cubrir el servicio para contar con mesas y sillas bajas, de tijera, cuyo lote ha quedado desierto tras un primer procedimiento administrativo.

Tematic Eventos Tematizados se encargará de entregar los veladores de mesas y sillas altas, en torno a unos 40 según recogía el pliego de condiciones, para los festejos. Suya ha sido la única oferta que cumplía los requisitos y que llegó al final del proceso, no sin complicaciones, puesto que la empresa ha tenido que solventar defectos de documentación y de acreditación de la solvencia técnica y económica exigidas. El precio unitario ofertado en su caso para los veladores es de 54,45 euros (IVA incluido), frente al precio base de 58,03 euros.

Esta misma empresa también suministrará los mostradores para las casetas, por un precio unitario de 114,95 euros el módulo (122,21 euros era su precio inicial). Se necesitan unos 200 módulos, según la estimación municipal.

El primer lote para los veladores de madera, sin embargo, quedó desierto. Aunque dos empresas se presentaron, una no presentó la documentación inicial requerida y tras no contestar en el periodo de subsanación quedó descartada. La otra mercantil que era la propuesta para adjudicación no entregó la acreditación de solvencia completa, y aunque se le dio un plazo de subsanación -con el voto contrario de la viceinterventora incluso con el visto bueno de los servicios jurídicos- no lo cumplimentó. Por eso, ha sido necesaria una nueva licitación.

Hasta 32.670 euros asciende en esta nueva licitación el precio base para disponer de los veladores de mesas y sillas de tijera necesarios, en concreto unos 1.800 con un precio unitario de partida de 18,15 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de junio para presentar oferta.