Nueva actuación para mejorar la capacidad hidráulica de la zona de Buen Pastor en San Fernando

La actuación se acometerá aprovechando las obras del paseo maritimo de la trasera de La Almadraba, que comenzaron a princioios de septiembre.

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad con una nueva actuación destinada a optimizar el ciclo integral del agua, y como toda actuación en la red, permite prevenir situaciones de riesgo de posibles inundaciones y en esta ocasión especialmente mejorar la calidad del suministro de agua a las viviendas.

En este caso, los trabajos incluyen la ejecución de una nueva canalización de abastecimiento en el pasillo situado a la altura del número 435 de la calle Buen Pastor, en la trasera de La Almadraba, así como la renovación de un tramo de la red antigua de fibrocemento y la sustitución de acometidas domiciliarias. Esta actuación permitirá mejorar la fiabilidad del suministro y reducir el riesgo de averías y fugas que, en situaciones de lluvias intensas, pueden provocar acumulaciones de agua, contribuyendo así a prevenir posibles inundaciones y a mejorar la seguridad en la zona.

Esta intervención permitirá garantizar la calidad del agua que llega a la zona, ya que, además de renovar la tubería y las acometidas, se incorporará un sistema que facilitará la limpieza periódica de la red. De este modo, se refuerza el control y la seguridad del agua suministrada, asegurando en todo momento el cumplimiento de los niveles de calidad establecidos por la normativa vigente.

La actuación se ha programado en este momento para aprovechar la ejecución de las obras de construcción del nuevo paseo peatonal de La Almadraba, lo que permite optimizar los trabajos de demolición, apertura de zanjas y pavimentación, incorporar las nuevas canalizaciones y mejorar la eficiencia de la intervención, al tiempo que se reducen al máximo las molestias para los vecinos y vecinas de la zona.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Javier Navarro, ha subrayado que “estas actuaciones son fundamentales para seguir modernizando una red que debe estar preparada tanto para garantizar un suministro de calidad como para responder con eficacia ante episodios de lluvias intensas o fenómenos meteorológicos extremos”. En este sentido, ha señalado que “cada intervención en la red supone una inversión directa en seguridad, eficiencia y calidad de vida para los vecinos y vecinas”.

Así, estas mejoras, se enmarcan en la estrategia municipal de modernización de las infraestructuras hidráulicas, orientada a incrementar su eficiencia y adaptación. El objetivo es reforzar la calidad del servicio, reducir las pérdidas en la red, aumentar el ahorro energético, prevenir inundaciones y ofrecer una respuesta eficaz ante fenómenos meteorológicos extremos.

Es importante recordar que la eficiencia hídrica en San Fernando es del 95% en su red de abastecimiento. Esto significa que solo alrededor del 5 % del agua se pierde por fugas u otros problemas operativos, un nivel muy superior a la media nacional y uno de los más altos de Andalucía. “Esta alta eficiencia es fruto de un plan continuado de detección y reparación de fugas e inversiones en la red, que ha permitido localizar y corregir pérdidas y mejorar la gestión del recurso en un contexto de sequía grave”, según Navarro.

En esta misma línea, recientemente se han finalizado otras actuaciones de renovación de redes en calles como Doctor Erostarbe, General Lobo y Quevedo, que han incluido la mejora de todas las acometidas domiciliarias.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de San Fernando reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la mejora del ciclo integral del agua y la calidad del servicio, contribuyendo al bienestar y a una mayor calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.