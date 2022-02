La ‘nueva’ Casería: un paseo marítimo de 800 metros

La demolición de las casetas de la playa de La Casería que la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico ha ejecutado esta semana tras año y medio de conflicto da vía libre al proyecto de regeneración de esta franja del litoral isleño que se pretende desde hace 20 años: un paseo de casi 800 metros de longitud (para uso peatonal y de bicicletas) que se extenderá desde la punta de la playa hasta el cementerio de San Carlos (conocido popularmente como de los Ingleses), una versión actualizada y más acorde con el entorno natural de la que el Ayuntamiento isleño pensaba llevar a cabo a principios de siglo.

El proyecto se marca como premisa la recuperación de este tramo del litoral isleño una vez eliminadas –no sin polémica– las ocupaciones que se levantaban en dominio público. E incluye la recuperación del perfil original de la playa eliminando los rellenos antrópicos y echando mano a aportes de arena, la restitución de la antigua batería de La Casería y su transformación en un mirador a la Bahía y la plantación de arbolado para favorecer la creación de una pradera natural en el lugar que ahora es una simple explanada usada como aparcamiento.

Más allá de la controversia que ha originado el capítulo de las demoliciones y los célebres desencuentros que ha protagonizado el Ayuntamiento isleño en este último año y medio, Costas está sobradamente convencida de las bondades de una actuación que revalorizará la zona y permitirá –a través de ese corredor que recorrerá toda La Casería– darle un verdadero uso público. Una visión que comparte también una parte de la ciudadanía que –se ha podido ver en los últimos días– no ha visto con malos ojos los derribos. Eso sí, otra parte, en la que se incluyen todos los partidos políticos sin excepción, ha sido especialmente vehemente en su rechazo y ha persistido en sus críticas al considerar que se pierde un entorno singular e histórico de San Fernando que debería haberse protegido.

El proyecto de regeneración de la playa de La Casería está terminado desde hace meses, aunque todavía no se ha aprobado. Al Ayuntamiento isleño se le ha requerido en dos ocasiones para que traslade las propuestas y sugerencias que estime oportunas para continuar con su tramitación sin que hasta ahora haya habido respuestas.

Su ejecución, no obstante, no solo tiene por delante toda la tramitación administrativa que requiere una actuación de este tipo sino que, lógicamente, no se puede acometer hasta que Costas disponga de la totalidad de los terrenos. Y allí siguen por el momento los dos negocios de hostelería, que por ahora han conseguido esquivar las demoliciones al contar uno con una concesión de Medio Ambiente para el ejercicio de su actividad (la Cantina El Titi-El Bartolo) y otro, al haber conseguido frenar el derribo por la vía judicial gracias a una suspensión cautelar. Aunque la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico sigue adelante con sus planes para eliminar todas las ocupaciones levantadas en dominio público, así que aparentemente todo es cuestión de tiempo.

Los 800 metros del futuro paseo previsto en La Casería se dividen en tres tramos en función de las características del terreno: el de la playa en sí, el del club náutico y el del cementerio de San Carlos (o de los ingleses). En cada uno de ellos se adapta la solución básica –sendero para peatones y sendero para ciclistas–a las características del entorno más próximo.

Así, en el tramo de la playa de La Casería el paseo consistirá en una plataforma ligeramente elevada sobre la cota actual (previa retirada de los rellenos antrópicos) y contenida con un espaldón de escollera creada en el lado hacia el mar. La plataforma de 6 metros desde el límite de dominio público se dividirá en dos franjas: una de 2,9 metros para el tránsito peatonal y otra de 2,4 para las bicicletas, ambas separadas por un bordillo de adoquín de granito. Contará con balizas de iluminación empotradas en el suelo y el sendero se adecuará con un pavimento terrizo estabilizado con conglomerante natural que empleará arenas de distintas tonalidades para conseguir terminaciones diferentes para el paseo peatonal y el de los ciclistas.

Desde el paseo marítimo, una plataforma de madera de 3 metros de ancho conducirá hasta la antigua batería de La Casería, que se pretende recuperar de la mano de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz y que permitirá adecuar en este punto un mirador con vistas a la Bahía.

La explanada de tierra de titularidad municipal que delimitará con el sendero se transformará en una "pradera natural" gracias a la plantación de arbolado, especialmente de pinos piñoneros. Además, el proyecto previsto contempla a lo largo del recorrido distintos accesos a la playa consistentes en escaleras y rampas accesibles para personas con movilidad reducida, con tinglados –todo de madera– para permitir el descanso y el disfrute de las vistas.

El segundo tramo, que discurrirá frente al club náutico, el paseo se adaptaría en parte a la configuración actual aunque eliminando la actual zona de aparcamiento de vehículos, que propone trasladar a la explanada cercana, y desplazando el viario actual para separar el paseo ciclopeatonal de la circulación de vehículos.

En esta zona, en la que también se plantea la plantación de especies arbóreas tipo palmeras washingtonias, el pavimento dejará de ser terrizo en la franja peatonal (no así en la de bicicletas) para ser sustituido por uno de adoquines de granito procedentes de recuperación o reciclado.

En este tramo, el proyecto previsto por Costas contempla también la demolición de la estructura del antiguo pantalán de carga que se sitúa en las proximidades del club náutico; aunque sí se mantendrá la plataforma previa, que será pavimentada y acondicionada (rehabilitación de muros de roca ostionera en estribos, instalación de barandilla metálica, mobiliario y plantaciones) también como mirador. Ahí se prevé también un espacio para la futura instalación de un parque infantil o una zona de actividad deportiva.

El último tramo del futuro paseo rodeará el contorno del cementerio de San Carlos (de los ingleses) con un sendero pavimentado con adoquín de granito que llegará hasta el borde del camino de tierras (calle Notario Nicolás María de Sierra), donde concluirá el recorrido. Aquí esta prevista también la demolición de un muro de bloques de hormigón prefabricado (procedente de la Fábrica de San Carlos).

La actuación prevista por la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico incluye la regeneración de la playa de La Casería una vez ejecutadas las demoliciones con un aporte de arena procedente de préstamo que cubrirá una superficie total de 10.445 metros cuadrados.