La normalidad de la mascarilla obligatoria en San Fernando

San Fernando ha asumido con normalidad la obligatoriedad de llevar mascarilla. En el primer día con esta nueva norma, sin embargo, no todos, aunque eran una minoría, han llevado puesta esta protección para evitar contagios del coronavirus covid-19.

Junto a la estación de tren centro, en la zona de Camposoto, La Ardila, Reyes Católicos u Hornos Púnicos, la mayoría de los viandantes pasaban con su mascarilla bien colocada: esto eso, tapando boca y nariz. Algunos eso sí siguen sin cubrir los orificios nasales, lo que se traduce en que están igual de desprotegidos que si no la tuvieran a fin de cuentas.

De nada sirve llevarla si no es de manera adecuada. Eso debían pensar quienes se cruzaban con algunos despistados, o no, que la llevaban en la barbilla o en la mano. Ya fueran solos o acompañados. No eran muchos, pero durante la mañana todavía algunos ciudadanos seguían sin cumplir la obligatoriedad decretada por la Junta de Andalucía.

No vale la excusa de ir solo por la calle, ya no vale, aunque para la jornada de hoy la Policía Local ha optado por no sancionar. Era día para informar, recordar a la población que tiene que ponerse la mascarilla (siempre hay excepciones, por cuestiones médicas por ejemplo), pero a partir de mañana procederán con la multa correspondiente.

Otra cosa son las terrazas de bares, o su interior, donde mientras uno consume puede dejar a un lado este elemento de protección, aunque las autoridades insisten en que se respeten las distancias de seguridad en caso de reuniones con personas que no sean del núcleo familiar. Desde hoy serán, junto a las playas cuando se respeten ese distanciamiento protector o el usuario se bañe, los reductos de espacios públicos sin mascarillas.