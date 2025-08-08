La Noche Blanca y Salistre, los protagonistas del viernes en San Fernando

Lizana lidera una residencia artística desde el miércoles en la que ensaya con los 55 músicos de la Banda Ciudad de San Fernando.

Prohibido aburrirse este viernes en San Fernando. Mucho que hacer y más aún donde elegir para esta noche de verano. Y todo ello gracias a una nueva edición de la Noche Blanca y a un nuevo concierto en el Bahía Sound, en esta ocasión de uno de los grupos de moda: Salistre.

En cuanto a la Noche Blanca se refiere, la programación de este año, que puede consultarse en su totalidad en www.turismosanfernando.es, reúne más de una treintena de actividades gratuitas. Entre estas variadas propuestas se encuentran conciertos, visitas guiadas, desfiles de moda, talleres, catas de vino y hasta una exhibición de vehículos de época.

Ytodo ello gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe) y la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur). Desde hace muchos años ambas entidades actúan como socios imprescindibles con el Consistorio para que salga adelante un evento que también beneficia y hace visible al comercio y la hostelería locales.

Sin duda, la actividad estrella de esta Noche Blanca será el concierto que, a partir de las 22.30 horas, ofrecerá Antonio Lizana, uno de los jóvenes músicos isleños con mayor proyección internacional. En esta ocasión, el polifacético artista se rodeará de la Banda de Música Ciudad de San Fernando.

Desde el miércoles, Lizana lidera una residencia artística en el Real Teatro de Las Cortes en la que ensaya y comparte sus experiencias con los 55 músicos de la Banda Ciudad de San Fernando.

Juan, Javi y David, tres de los cuatro componentes del grupo Salistre. / Lourdes de Vicente

El saxofonista, cantaor y compositor ha valorado de manera muy positiva esta residencia artística: “La ilusión, la buena predisposición y la capacidad de aprendizaje han sido las señas que han definido los ensayos de estos días. Todos han ido pillándolo todo muy rápido y estoy seguro que va a ser un concierto muy especial”.

Lizana adelanta que el repertorio estará compuesto por la adaptación al formato sinfónico de numerosos temas de sus álbumes.

Una hora antes, a las 21.30 horas, será la Banda Sinfónica de San Fernando la que llevará la música a la plaza del Rey con un concierto de temática infantil y vinculado a las películas Disney.

En otro punto de San Fernando, en el complejo de Bahía Sound, será el grupo Salistre el que salga al escenario en un concierto que será muy especial para su solista, ya que Javi es de San Fernando, al contrario que sus otros tres compañeros, barbateños de pura cepa. Salistre interpretará ante el público de este festival éxitos ya tan conocidos como Me la llevo, Tal vez o Lala.