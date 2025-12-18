La Navidad llega este viernes a Camposoto gracias al esfuerzo de un grupo de comerciantes de San Fernando

La tarde de este viernes, 19 de diciembre, habrá mucho que hacer en el entorno de las calles Chile, Argentina y Colombia, emplazadas en la zona de Camposoto. La Navidad llegará a estos espacios gracias a un programa de actividades gratuitas de corte familiar que contribuirá a dinamizar estos lugares en unas fechas tan especiales. Esta iniciativa parte de un grupo de comerciantes, que con toda la ilusión del mundo engalanarán sus locales para entretener a los más pequeños.

De esta manera, a las cinco de la tarde abrirá sus puertas la Casa de Papa Noel en el centro de logopedia y psicopedagogía Anda Conmigo, situado en la calle Chile sin número. Durante esta actividad este popular personaje navideño recibirá a todos niños y niñas que se acerquen, recogiendo sus cartas, posando con ellos para que se puedan llevar a casa una buena foto y compartiendo divertidos momentos con las familias.

A la misma hora también se inaugurará la Casa de las Galletas en Golden Bro Tattoo, un estudio de tatuajes, piercings y estética ubicado en el número 17 de la calle Argentina. Sin duda será el momento más dulce de la tarde, en el que los más pequeños de la casa podrán disfrutar de estos crujientes manjares.

Los cuentos de siempre, las leyendas y los relatos infantiles llegarán a partir de las seis de la tarde a la Farmacia Troya, ubicada en el número 26 de la calle Colombia. Durante estos días numerosos niños y niñas se han ido inscribiendo en este establecimiento para participar en esta actividad.

A las siete y media dará inicio un goloso fin de fiesta con una tirada de caramelos frente al Bar Don Zizo, ubicado en el número 19 de la calle Argentina. Una actividad en la que las familias buscarán llevarse a casa cuantas más golosinas mejor.

Durante toda la tarde también irá haciendo acto de presencia en estos espacios otro conocido, y gruñón, personaje navideño: El Grinch. Que irá apareciendo sin avisar para intentar sorprender a los niños y niñas.

Cartel anunciador de esta programación. / D.C.

Esfuerzo por dinamizar

Miriam Romero, una de las gerentes de Golden Bro Tattoo, uno de los negocios impulsores de estas actividades, explica que esta iniciativa nace en parte de la necesidad de actuar ante la ausencia de una programación navideña municipal en la zona. “Nuestros negocios coinciden en que el Ayuntamiento debe esforzarse por llevar la Navidad a otras zonas de la ciudad. No se puede quedar todo en el centro y la plaza del Rey. Hay que dar su sitio a lugares como Camposoto y hay que contribuir a la dinamización de los comercios y establecimientos hosteleros de la zona. Lo cierto es que nos sentimos algo desamparados por parte del Ayuntamiento cuando llega la Navidad. Solo hay que ver que aquí el alumbrado navideño es algo casi simbólico”, indica la emprendedora.

En cualquier caso, gracias al esfuerzo y la implicación de los equipos de trabajo de estos comercios los niños y niñas de Camposoto podrán disfrutar el viernes de una tarde cargada de ilusión, sorpresas y diversión al abrigo de la Navidad.