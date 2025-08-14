Narci Lara, componente de Saurom: "En un concierto nuestro no se va a mezclar la música con la política"

La banda de folk-rock isleña Saurom se enfrenta a su tercer concierto en el Bahía Sound y lo hace presentando su nuevo disco conceptual, El Principito, el próximo sábado 16 de agosto. Lo hará sin escatimar en gastos, buscando continuar con la racha que los llevó a llenar estadios como el Arena de Ciudad de México o el Movistar Arena de Madrid.

–Camarón, Sara Baras, Abraham Mateo, Niña Pastori… ¿Y Saurom?

–La verdad es que es un potaje bueno. El otro día estuve felicitando en su casa a Antonio Lizana por el éxito que tuvo en la Noche Blanca y precisamente comentábamos la cantidad de artistas que han nacido en San Fernando. Gente de diferentes palos, de distintos estilos, gente que está trabajando muy duro, con una calidad incuestionable; de músicos como Ismael Alcina, Los Hermanos Dalton, mi hermano Tito Lara, y ¡los Providence!… Esto está lleno de gente con muchísimo talento. Hay artistas por metro cuadrado, tierra de talentos total.

–¿Sigue conociendo la gente más a Saurom fuera de la Isla que en su pueblo?

–Nosotros hemos tocado en la Sala Utopía, en el Parque de los Patos, en el Latinos del Centro Plaza, en un festival de Afanas, y es verdad que mucha gente no nos conocía, pero a resultas del concierto del 20 Aniversario de la banda en el Teatro de Las Cortes y la publicación de nuestra biografía se ha producido un cambio muy importante. Antes ibas por la calle como una persona normal y ahora la gente te habla, te para, te pide una foto, te comenta el último vídeoclip. Todavía hay isleños que no nos conocen, pero creo que habrá un antes y un después a partir de la celebración del 30 Aniversario, en 2026.

–¿Saurom se encuentra en su mejor momento?

–Recuerdo momentos muy buenos. Con juventud, 20 años, tocando en el Lorca Rock. Fueron días muy dulces; pero en los últimos tiempos, sobre todo desde que llevamos nuestro propio management, la banda ha crecido exponencialmente. A eso ayuda la madurez que se va atesorando y que disponemos de más fondos como consecuencia de nuestro propio éxito. El comienzo de la gira de El Principito ha sido impresionante, todo está saliendo a pedir de boca, y ahora llegamos a San Fernando, con la responsabilidad que te echas a la espalda por tocar delante de tus familiares, tus amigos… A nivel emocional es algo muy grande y el concierto va a ser de la misma calidad que el de Madrid, con un gran despliegue de pantallas, pirotecnia, grandes colaboraciones como son Elisabeth Amoedo, una soprano increíble, y los ex cantantes de Avalanch, Israel Ramos y Ramón Lage, el Batallón de Mordor, de Juan Luis Lorenzo, las maravillosas Apatazanca. Una locura. Hemos hablado con la organización del Bahía Sound para que los niños de hasta 10 años puedan entrar gratis al concierto y fomentar así la cultura roquera. Queremos que el concierto del Bahía Sound sea la antesala de una megacelebración para el año que viene, en la que estamos trabajando ya.

–En los conciertos de Saurom se ven muchos chiquillos, muchas familias. Es difícil que en un concierto vuestro se critique a Pedro Sánchez o se mezcle la música con la política, ¿no?

–Nosotros respetamos a todo el mundo, pero particularmente siempre hemos intentado en estos casi 30 años no mezclar lo que sea externo al rock, no sólo política, sino religión, fútbol o cualquier tema que provoque controversia. Hemos apostado por la música al 100%, que ya habla por sí sola. No hace falta nada más.

Narci Lara, posando en una fotografía promocional. / Antonio Iglesias

–Pero luego sacáis la despiadada canción de El Vanidoso…

–Sí, pero está basada en un capítulo de El Principito. Podemos encontrar vanidosos también en nuestro sector musical. La canción tiene un mensaje claro y contundente basado en el libro pero con idea de realizar una denuncia clara contra un determinado tipo de sujeto que desgraciadamente abunda.

–¿Habrá alguna sorpresa en el concierto para el público?

–Sí, sacaremos canciones muy demandadas y que hemos tocado poco como El farolero o Mil estrellas, así como el clásico de la banda, Nostradamus, a cuatro voces, con nuestro cantante, Migue, y los otros tres cantantes invitados. Es una delicia.

–¿Con qué artista o grupo te gustaría colaborar?

–Con Europe, que fue el grupo que me llevó al rock con apenas ocho años, o con Blind Guardian, una de mis bandas fetiches. De hecho, algo se ha hablado con nuestro gran amigo Marcos Rubio, dueño y señor del Festival Leyendas del Rock. A ver si pronto podemos anunciar algo.

–El año que viene Saurom cumple 30 años de historia.

–El gobierno de Patricia Cavada ha estado siempre apoyándonos y le estamos muy agradecidos. Por eso hemos elaborado un gran proyecto que nos gustaría celebrar en nuestra tierra antes que en el Movistar Arena o en otro sitio así. Sería un gran concierto con relevancia internacional. Tras el verano volveremos a reunirnos con el Ayuntamiento para intentar llegar juntos a esa efemérides digna de ser recordada.