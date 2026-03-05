Muere Francisco Carmona Merchán, referente histórico del movimiento vecinal en San Fernando

San Fernando se ha despertado este jueves con la noticia durante la pasada madrugada del fallecimiento de Francisco Carmona Merchán, veterano dirigente del movimiento vecinal y uno de sus mayores impulsores desde los años 70. Actualmente, presidía la federación vecinal Esteros y Salinas, de la que fue su mayor impulsor. De hecho, fue reelegido en el cargo hace tan solo unos meses, en el pasado mes de octubre.

En el movimiento vecinal de San Fernando, Francisco Carmona estuvo desde el principio, desde que empezarán a gestarse las primeras asociaciones de vecinos. A sus 82 años, era una de las voces más respetadas del colectivo y, sin duda alguna, todo un referente.

Francisco Carmona Merchán, funcionario que trabajó para el Insituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas durante casi 46 años, empezó con la asociación de padres del colegio Reina de la Paz en 1970. Y luego una cosa llevó a la otra: la asociación de vecinos Las Palmeras, la federación de asociaciones de vecinos Isla de León que presidió durante ocho años y a cuya directiva ocupando diferentes cargos, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía y de España, la federación provincial...

A finales de 2021, ante la fractura del movimiento vecinal isleño, se crea la federación Esteros y Salinas, que preside desde su constitución.

Paco Carmona siempre defendió a ultranza el papel de las asociaciones de vecinos como entidades reivindicativas. Había asistido a la creación del movimiento en la década de los 70, cuando estos colectivos se convirtieron en piezas fundamentales para la mejora de los barrios tras el crecimiento que San Fernando había registrado durante los años clave del desarrollismo. "Se había crecido mucho, se habían hecho muchísimas viviendas y había muchas barriadas pero sus necesidades no estaban cubiertas. Por eso, cuando llegan la democracia y los primeros ayuntamientos –y se permiten las asociaciones de vecinos, que antes estaban prohibidas– se experimenta un auténtico boom. Hoy sigue habiendo deficiencias pero desde luego nada que ver con lo que pasaba en los años 70, cuando todavía había calles sin asfaltar y sin alumbrado, faltaban colegios... La gente de las asociaciones de vecinos hemos luchado mucho por el bienestar de nuestros barrios", afirmaba en una entrevista a Diario de Cádiz en 2019.

"Lo echaremos mucho de menos, ha hecho mucho por el movimiento vecinal", ha afirmado la alcaldesa, Patricia Cavada, al trasladar sus condolencias por el fallecimiento de Paco Carmona, al que se ha referido como una persona "sensata, coherente y rigurosa" que siempre defendió sus ideas "con honestidad".

El velatorio se lleva a cabo en el tanatorio de San Fernando y la misa funeral está previsto que se celebre este viernes a primera hora en la parroquia de la Divina Pastora.

Francisco Carmona era también en la actualidad el hermano más antiguo de la cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto, de la que llegó a ser hermano mayor en los años 70.