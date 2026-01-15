Montiel de Arnáiz: "El relato es un rollito de verano: rápido, divertido y terminado"

El Montiel de Arnáiz (Cádiz, 1977) más poliédrico se nos aparece en estos Milagros selectos que componen un mosaico extraordinario (y nunca mejor dicho) de las capacidades de este autor que nos sorprende con nuevas vestimentas literarias. Así, a su afilada pluma, siempre irónica y, a veces, malvada como ha demostrado en sus novelas a medio camino entre el thriller legal y el noir, le salen trazos tiernos, cinematográficos y hasta románticos en esta antología de Apache Libros que se presenta esta tarde de jueves, a partir de las 19.30 horas, en la Fundación Caballero Bonald de Jerez.

Pregunta.–Tercer libro de relatos, ¿qué tiene el formato para volver a él?

Respuesta.–Me gusta porque te permite saltar de una historia a otra. Es como un rollito de verano. Es rápido, es divertido y terminado. Y es verdad que también tienen estabilidad propia. Me han dicho muchas veces de alguno eso de “aquí hay una novela” Pues hazla tú, respondo yo (ríe). Los relatos tienen magia por sí mismos.

P.–¿Cuál es el hilo que cose sus ‘Milagros selectos’? Entiendo que será algo extraordinario

R.–Digamos que son historias que tienen unos índices de incredibilidad que solamente pueden ser sostenidos con la fe ciega. No tienen que ver unos con otros ni en cuanto a género, ni a tramas, ni a tono, pero en todos hay algo, una magia especial, llamémoslo milagro o milagrito, que se cruza en la historia, muchas de ellas, basadas en hechos reales.

P.–Como por ejemplo...

–Tienes el de David Copperfield (Lucky 13), basado en el juicio donde tenía que desvelar uno de sus trucos para defenderse; tienes el de El gafe, sobre un hombre del que dicen que es el que tiene más suerte del mundo porque ha sobrevivido a tres atentados del Isi y yo digo, no, perdona, este tío es gafe; el de la Tarjeta roja pasión, que es una historia muy divertida sobre un futbolista que salió en televisión; y, bueno, una muy personal, Tengo frío, una vivencia mía una noche en el hospital cuando acompañaba a mi padre que se había sometido a una operación por el cáncer de vejiga que le habían diagnosticado. Fue una vivencia alucinante y creo que la manera de superar la violencia que me produjo fue escribir ese relato.

P.–¿Las piezas de estos ‘milagros’ están hechos en una misma horquilla temporal?

R.–No, yo voy escribiendo relatos cuando tengo un encargo o cuando me apetece porque algo que veo me inspira y tengo un par días y me pongo y lo escribo. En este caso, tras publicar novela en 2024, y viendo que no me daba tiempo terminar la que estaba escribiendo, quería sacar algo antes de que terminara 2025 y tenía ya bastantes relatos hechos y todo el apoyo de mi editor, José Luis del Río de Apache Libros, pues me puse a revisar los textos que tenía hechos y seleccioné estos 10 relatos que tenían en común ese componente extraordinario del que hemos hablado antes. También pensamos en reeditar Bulerías nazis, que ya recuperé los derechos, pero realmente vimos que podíamos hacer un libro coqueto, bonito y que además, pienso yo, tiene una calidad pareja y con historias de todo tipo, tonos, voces y colores diferentes. Creo que le puede gustar a un público muy amplio.

P.–¿Y usted, tiene alguna predilección?

R.–Pues aparte del de mi padre, Siempre tuyo, que le dedico a mi mujer porque está basado en una broma privada nuestra. Ella me dice, a ver como me dejes por otra... Y yo siempre le digo que cuando ella me deje por otro a mí voy a ir a todos los sitios del mundo a los que hemos querido ir y no hemos ido y le voy a mandar una postal desde cada uno de ellos. Y, bueno, me pidieron una colaboración para una antología de relatos románticos, tipología que yo no he tratado nunca, pero me insistieron, así que hice este relato basándome en dicha broma. Y lo que me sorprendió es que el resto de autoras de esa antología coincidieron en decirme que se habían hartado de llorar con mi historia.

P.–Por favor dígame que en alguno hay sangre, o zombies, una buena pistola, un proceso judicial loco...

R.–(Ríe) Hay de todo, hay de todo, pero justo es eso, con este libro creo que también se van a desmontar muchos prejuicios sobre mi escritura. Porque el libro de El mordisco de Tyson creo que tenía relatos magníficos pero como iba de fantasía y terror... O las novelas mías, que eso, son a lo mejor algo sangrientas... Pero aquí se me ve con trajes que a lo mejor nunca me había puesto. Pero bueno, tienes relatos como La asesina de yihadistas que es muy divertido y es de una señora que la acaba de dejar el marido y le tiene que devolver una escopeta de caza y descubre que hay un terrorista matando a gente en la calle, ella se carga a un yihadista y la juzgan por asesinato y le monto un juicio muy divertido donde el fiscal empatiza con ella.

P.–Con lo de ‘Milagros selectos’ no me resisto a preguntarle, ¿es usted creyente?

R.–Sí, yo quiero creer lo que pasa es que, y será una cosa muy manida, pero yo creo en mi visión de Jesucristo y de la Iglesia. No creo en Zornoza, ni en los políticos con sotana, esos no me representan.

P.–Y siendo abogado y llevando no pocos temas de divorcios, ¿cree en el amor?

R.–Por supuesto, creo en el amor y hay gente que se casa varias veces lo cual demuestra que el amor existe. Otra cosa es que lo cuiden, otra cosa es que tenga fecha de caducidad. Pero creo en el amor de la persona enamorada.