La ministra de Defensa preside en San Fernando la apertura del curso en las escuelas militares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, sentada en una de las clases con el resto de alumnos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes en San Fernando la apertura del curso académico 2025-26 para todas las escuelas y centros docentes militares de las Fuerzas Armadas, en los que actualmente -ha apuntado en el acto- se forman unos 9.500 alumnos: futuros oficiales, suboficiales, así como personal de tropa y marinería en sus diferentes escalas y especialidades.

El acto se ha desarrollado en el salón de actos Galatea de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO), donde el suboficial mayor Tomás Serafín Blanco Corral ha tenido a su cargo la conferencia magistral inaugural del curso titulada El estilo de mando del que sirve. La ponencia se ha seguido simultáneamente en todos los centros docentes militares de España.

Previamente, Robles ha tenido la oportunidad de visitar algunas de las aulas donde los futuros sargentos de la Armada asistían a clases, lo que ha deparado uno de los momentos más peculiares de esta jornada en la ESUBO. La ministra ha llegado incluso a sentarse en uno de los pupitres con el resto de alumnos para escuchar parte de la lección que en esos momentos se estaba desarrollando y que, precisamente, versaba sobre las organizaciones internacionales.

Visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando con motivo de la apertura del curso en las academias militares / Julio González

Posteriormente, la titular de Defensa aprovecharía su intervención en la apertura del nuevo curso de Defensa para aludir a dicho momento y asegurar que "España está comprometida allí donde sea necesario".

"Lo está en Naciones Unidas y lo está en la Alianza Atlántica en estos momentos complicados y difíciles. Nuestros tres ejércitos -Tierra, Armada y Aire- están participando y defendiendo el flanco este. Como está también comprometida en la Unión Europea, en distintas misiones también complicadas y difíciles. Y como lo está cuando llegan momentos de drama que se viven como consecuencia del cambio climático en nuestro país", ha afirmado al aludir al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en situaciones como la pandemia o los incendios.

España -les ha dicho Robles a los alumnos asistentes a la apertura del curso en las escuelas militares- os va a pedir esa "voluntad de servicio" que caracteriza a todos los que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que es palpable en aquellos que están "en primera línea", como aquellos que están en Líbano, Letonia, el Golfo de Guinea, navegando en los buques de la Armada, pilotando aviones en el Báltico o colaborando en la extinción de los incendios que se han declarado este verano.

"Siempre habrá un militar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo"

"Allí donde pueda haber un escenario de conflicto, fuera de España o en España, habrá siempre un militar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, incluso la vida", ha dicho la ministra de Defensa, que ha querido rendir también homenaje al personal de las Fuerzas Armadas "que tanto en misiones internacionales como aquí en España ha dado la vida por ayudar a los demás".

La alusión a esa vocación de servicio de los militares ha sido una constante en la intervención de la ministra, que ha hablado también de "esa gran familia que son las Fuerzas Armadas" y de los valores que enarbolan como bandera "y que se aprenden en los centros de formación".

Un grupo de alumnos de la Escuela de Suboficiales, antes del acto de inicio de curso, en San Fernando / Julio González

La ministra, en todo momento, ha puesto de relieve la formación de los alumnos que actualmente están en las academias militares y ha aludido a su capacitación profesional, a los nuevos medios, la innovación y la tecnología con los que cuentan y se capacitan las Fuerzas Armadas. "Pero hay algo que no da la técnica. Hay algo que dan las personas. Y son los valores, el valor de la entrega, el valor del compromiso, del compañerismo y la humildad", ha afirmado Robles.