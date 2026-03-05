Mesalla ofrecerá un concierto en el Teatro de las Cortes de San Fernando el próximo 17 de abril

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado la incorporación de una nueva propuesta musical a la programación cultural de la privamera. Se trata del concierto que la artista isleña Mesalla ofrecerá el próximo 17 de abril en el Real Teatro de las Cortes.

La ciudad será así el punto de partida de la nueva gira de la cantante y compositora isleña Mesalla, quien inicia así una nueva etapa artística con un proyecto profundamente personal y renovado.

Mesalla presenta un trabajo en el que rinde tributo a la figura de la mujer actual: luchadora, valiente y moderna. A través de canciones que narran historias cotidianas y relatos de superación, la artista conecta con el público desde la emoción y la autenticidad. Su música, influenciada por el flamenco y el pop, mantiene un inconfundible sabor a sur, conservando las raíces de la tierra que la vio nacer. En esta nueva etapa como artista independiente, Mesalla muestra su versión más genuina, fusionando el pop con matices flamencos y reafirmando un estilo propio que la distingue en el panorama musical.

Entradas a la venta

Las entradas para este concierto están ya disponibles a través de la página web del teatro. También podrán adquirirse por teléfono y de forma presencial en la taquilla del Real Teatro de las Cortes, que abre los martes y jueves.

Desde 2024, Mesalla está inmersa en este nuevo proyecto, del que ya ha lanzado cuatro singles que están cosechando una notable repercusión en plataformas como Spotify. La artista se define como 'hippietana', una combinación de espíritu hippy y alma flamenca que marca la diferencia cuando se sube al escenario. Su voz flamenca y su estilo personal hacen que el público no aparte la mirada, convirtiendo cada actuación en una experiencia única.

En esta etapa se ha rodeado de un equipo de primer nivel. Como autor la acompaña Raúl Cabrera, compositor de grandes éxitos del panorama musical nacional, con cuatro discos de platino y tres discos de oro. En la producción y como ingeniero de sonido cuenta con Antonio Carrillo, responsable de las grabaciones y mezclas de sus últimos singles en Mimusa.

Cantante y compositora gaditana, natural de San Fernando, Mesalla nació en el seno de una familia de cultura musical y flamenca. Cuenta con cuatro discos editados en el mercado. Comenzó a cantar flamenco con tan solo 7 años y, a los 18, empezó a fusionar sus raíces con estilos más actuales como el rock, el pop o el jazz.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas de la talla de Manuel Carrasco, Andy y Lucas, Demarco, Antonio Lizana, David Barrull y la familia Carmona, entre otros. Durante más de seis años fue voz e imagen de los minutos musicales nocturnos de TVE1 y Canal Sur, y colaboró durante dos años en Europa FM en el programa Levántate Cárdenas, donde versionaba temas del panorama nacional e internacional al más puro estilo del sur.

Además, ha llevado su música por distintos rincones del mundo con el espectáculo Pianissimo Flamenco, actuando en países como Turquía, Emiratos Árabes y Rusia, donde ha pasado largas temporadas.

Con este nuevo proyecto y el arranque de su gira en San Fernando, Mesalla reafirma su compromiso con la música en la que cree, defendiendo su voz flamenca como sello propio junto a la sencillez y la constancia que han marcado su carrera artística.