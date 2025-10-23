Los mercados de San Fernando se preparan para Tosantos y Halloween: estas son todas las actividades que celebrarán

El Ayuntamiento de San Fernando, en colaboración con los comerciantes del Mercado Central de Abastos y del Mercado de San Antonio, celebrará a partir de este fin de semana una nueva edición de la tradicional festividad de Tosantos y Halloween.

Durante todo el fin de semana, los dos mercados municipales "se convertirán en escenarios llenos de vida, color y participación ciudadana. Tosantos es una cita muy arraigada en la localidad que combina tradición, dinamismo comercial y actividades para toda la familia", explica el Consistorio isleño en una nota.

Desde el viernes 24 de octubre, en ambos mercados se podrá participar en la campaña 'Descubre el mercado', con el reparto de 3.500 tarjetas rasca y gana que ofrecerán 3.000 euros (1.500 en cada mercado) en premios directos. Por cada 10 euros de compra en los puestos de los mercados, la clientela recibirá un rasca con el que podrán obtener distintos obsequios y descuentos.

Los premios podrán canjearse hasta el 15 de noviembre de 2025, fomentando así la continuidad de las compras en los establecimientos de los mercados durante las semanas posteriores a la celebración.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y los comerciantes buscan premiar la fidelidad de los clientes habituales y atraer a nuevos consumidores, destacando la calidad, cercanía y trato personalizado que caracterizan a los mercados tradicionales de San Fernando.

¿Qué hay en el Mercado de San Antonio?

Por su parte, el de San Antonio acogerá también el sábado 25 de octubre una programación especialmente dirigida al público infantil con temática de Tosantos y Halloween, con actividades que se desarrollarán en horario de 10.30 a 13.30 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar de una amplia variedad de talleres temáticos, como el Castillo de Drácula, Dibujos monstruosos, La guarida de la momia y Pintacaras, además de participar en el desfile infantil de disfraces, que premiará la originalidad y creatividad de los participantes.

Al igual que en el Mercado Central, se llevará a cabo una degustación de productos del mercado entre las 11.00 y las 13.00 horas, donde los visitantes podrán conocer y saborear la oferta de los comerciantes, en un ambiente festivo que conjuga gastronomía, tradición y entretenimiento.

"El Mercado de San Antonio se convertirá así en un espacio de encuentro para familias y visitantes, que podrán vivir de cerca el ambiente festivo y tradicional que caracteriza a Tosantos en San Fernando", señala el Ayuntamiento isleño.

La apuesta del Mercado Central

Ya el sábado 25 de octubre, el Mercado Central se celebrarán diversas actividades con motivo de Halloween. Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas, se desarrollarán diversas actividades de animación y ocio familiar, entre las que se incluyen juegos de habilidad, El Pantano del hombre lobo, La bruja malvada, El Photomatón del Espejo Mágico, el laboratorio de Frankenstein, un taller creativo y un desfile infantil de disfraces, que contará con tres premios para las mejores caracterizaciones.

Durante la jornada también se podrá disfrutar de una degustación de productos del mercado (chacinas, embutidos, entre otros) , entre las 11.00 y las 13.00 horas, en la que los comerciantes ofrecerán una muestra representativa de su oferta gastronómica, poniendo en valor los productos frescos, de temporada y de producción local.

El Ayuntamiento de San Fernando subraya que la celebración de Tosantos y Halloween en los mercados municipales constituye "una apuesta por la dinamización del comercio de proximidad y una forma de mantener vivas las costumbres locales, reforzando al mismo tiempo la economía y la vida social de los barrios".

Estas actividades buscan poner en valor el papel de los mercados como centros de actividad económica y social, además de promover el consumo responsable y sostenible, basado en la confianza y la relación directa entre comerciantes y vecinos.

"Con iniciativas como esta, San Fernando reafirma su compromiso con la promoción del tejido comercial local, la participación ciudadana y la preservación de las tradiciones populares, consolidando la festividad de Tosantos como una de las más queridas y esperadas del calendario isleño", señala el Ayuntamiento isleño.