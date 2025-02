Médicos del hospital de San Carlos se plantean renunciar a sus contratos por la situación del centro, según CSIF

San Fernando/Médicos del hospital de San Carlos, en San Fernando, prefieren no renovar sus contratos antes que continuar en las actuales condiciones laborales. Así lo ha asegurado la sección sindical de CSIF en este centro sanitario, que este lunes ha asegurado que la situación "está cada vez peor" y afecta "a todo el personal", lo que en consecuencia perjudica a la ciudadanía.

Según el colectivo sindical, varios facultativos han expresado a este sindicato que "si no mejoran las condiciones laborales y no disminuye la ingente carga laboral que están soportando, optarán por no renovar sus contratos en las próximas semanas o solicitarán el traslado a otros centros hospitalarios".

CSIF considera que los once médicos que componen la plantilla en San Carlos son "totalmente insuficientes" para llevar adelante todo el trabajo que requiere un centro de estas características. De estos, solo seis son fijos y el resto son eventuales. Así, si la situación no mejora, la plantilla fija se verá más mermada aún "y nos tememos que la dirección pueda cerrar alguna planta en estos días, al no tener personal facultativo disponible, con el perjuicio que eso conllevaría para la asistencia hospitalaria".

Obviamente, si los médicos renuncian a trabajar en estas condiciones y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no hace nada por remediarlo, el resto de profesionales también se verán afectados por la situación, señala el colectivo sindical. "Si cierran una planta por falta de médicos, tendrán que reubicar a los demás trabajadores de otras categorías, desde enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería hasta celadores, en el caso de que sean fijos, o no renovarles si tienen contratos temporales", avisan.

Ante esta tesitura, la sección sindical urge a la dirección del centro y del SAS a que lleven a cabo las contrataciones necesarias para que la carga de trabajo sea razonable y no invite al personal a renunciar "por unas condiciones pésimas que vienen de lejos como ya se ha denunciado en múltiples ocasiones".

Por otra parte, CSIF exige total transparencia a la dirección del Hospital Puerta del Mar (San Carlos, al depender administrativamente de éste, no tiene dirección propiamente dicha), ya que la información de las medidas a tomar para paliar la falta de médicos no se está transmitiendo de manera adecuada, ni se comunica a los representantes sindicales.

De hecho, señala el sindicato, este lunes se había convocado a los profesionales a una reunión a las 13.00 horas y, justo cinco minutos antes, se ha desconvocado sin informar del tema en cuestión ni de los motivos de su suspensión. Posteriormente, esta sección sindical ha tenido conocimiento de que quieren citar a cada persona afectada de manera individual. Para CSIF esta forma de hacer las cosas "es inaceptable, pues parece que quieren dividir al personal, y más cuando no aceptan la presencia de los sindicatos, que son quienes velan para que se garanticen unas condiciones laborales dignas".

"El SAS, en vez de reforzar unos servicios, que están en precario desde hace años, está dejando caer un hospital que podría ofrecer una asistencia sanitaria excelente, y nosotros, como sindicato, no lo podemos tolerar", finalizan desde la sección sindical de CSIF en el centro.