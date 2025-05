San Fernando/La plataforma en defensa de la sanidad pública Marea Blanca ha anunciado que prepara nuevas movilizaciones por la situación del hospital de San Carlos, en San Fernando, después de la protesta organizada el pasado miércoles a raíz del anunciado cierre de los quirófanos durante los meses de verano, según la Junta, para afrontar una reforma.

El colectivo ha mostrado su satisfacción ante la respuesta de la ciudadanía a dicha convocatoria, en la que participaron unas 200 personas entre partidos políticos, sindicatos, profesionales sanitarios del centro, asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos.

Marea Blanca ha reprochado a la dirección-gerencia del complejo Puerta del Mar-San Carlos que se mantenga en silencio a pesar de las protestas e, incluso, le ha recriminado que se niegue a reunirse con las representantes de la plataforma.

"No es de recibo el silencio de la dirección gerencia y su falta de diálogo tanto con los trabajadores como con las entidades sociales. Marea Blanca le ha solicitado por escrito cita en dos ocasiones, siendo la callada por respuesta, y ante la insistencia personal se nos ha comunicado que no, que no nos admitiría para tratar ningún tema…. Que para eso están los políticos. Pues bien, esos tampoco son muy asequibles. Todos ellos, equipo de dirección y cargos políticos de la Junta de Andalucía están haciendo lo mismo; actuar sin ningún tipo de diálogo ni consenso en una política de hechos consumados que no cuadra demasiado en una democracia consolidada. Mientras, esta sociedad muestra cada vez más su desapego hacia esa forma de actuar y no entiende como puede cerrarse a cal y canto la actividad quirúrgica sin mediar la más mínima consideración, ni hacia las personas a las que están anulando intervenciones programadas, ni hacia los trabajadores".

Marea Blanca afirma que le continúan llegando quejas de los usuarios e insiste en que las intervenciones programadas en San Carlos están siendo canceladas y los usuarios afectados "ni siquiera saben cuando volverán a ser programadas sus intervenciones quirúrgicas".

"¿Esta manera de tenerlos desesperados es una estrategia para que luego admitan ser operados en entidades privadas que no eran su preferencia? Nuestra salud no está en venta, y defenderemos la sanidad pública aquí, en San Carlos, y donde haga falta. No vamos a resignarnos, ni a conformarnos y si se consuma este despropósito de cerrar el área quirúrgica por una obra menor, seguiremos denunciando esta decisión", dice.

Por otra parte, este domingo ha sido el último día en que han podido recogerse firmas para la Iniciativa Legislativa Popular por la Sanidad Pública. El motivo de terminar tan pronto, cuando el plazo podría abarcar hasta el mes de septiembre, es que se han agotado los pliegos de firmas asignados y, al preguntar al resto de Mareas Blancas, estas han llegado a la misma situación. En tiempo récord se han recogido no las 40.000 firmas necesarias para su presentación sino en torno a unas 60.000 que son la totalidad de pliegos que facilitó la Junta de Andalucía. "Esto ya en sí mismo demuestra la percepción de la ciudadanía de toda Andalucía acerca de la salud de nuestra Sanidad Pública y de la necesidad de abogar por ella", dice Marea Blanca.