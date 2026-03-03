Marco Arévalo, el joven estudiante de San Fernando que ha logrado una de las becas Amancio Ortega: "Estudiar fuera de España cuenta, pero haber sido seleccionado también"

Marco Arévalo, alumno de cuarto de ESO en el IES La Bahía de San Fernando, ha sido de uno de los 450 jóvenes estudiantes españoles que ha obtenido una de las prestigiosas becas de la Fundación Amancio Ortega, lo que le permitirá estudiar el próximo curso –primero de Bachillerato– en Canadá.

Sabe ya que irá al distrito de Nanaimo, en Vancouver, aunque está todavía pendiente de que se le asigne tanto el instituto como la familia de acogida. Y aunque aún le quedan unos cuantos meses por delante –no se marchará hasta finales de agosto o principios de septiembre– cada día que pasa se pone un poco más nervioso. "Sé que es una oportunidad, claro. Pero también va a ser duro, esto no va a ser como unas vacaciones. Estar 10 meses lejos de la familia me va a costar", afirma.

Aunque todo esto –cuenta su padre, Óscar– "es idea suya". "Ha sido él el que lo ha movido todo desde el principio", admite.

Desde que empezó Secundaria y conoció la existencia del programa supo que quería hacerlo. "Y ha sido una de las motivaciones que ha tenido para sacar buenas notas", reconoce también este estudiante que –obviamente– tiene una media de sobresaliente y que, sin embargo, no tiene todavía claro qué quiere estudiar cuando llegue a la universidad. Es más, confiesa, todavía no sabe siquiera por qué modalidad de Bachillerato decantarse. De hecho, confía en que este año fuera de España le permita aclararse en este sentido.

Desde que obtuviera la beca Amancio Ortega tras el exhaustivo proceso de selección que se lleva a cabo cada año por parte de la fundación, no para recibir felicitaciones. No hay un solo profesor de su instituto que no le haya dado la enhorabuena. Y eso –dice– que ha intentado ser discreto. Y todo el mundo se lo dice, claro. Pero lo cierto es que él sabe de sobra que está ante una gran oportunidad, por la que además ha luchado especialmente. No solo se trata de estudiar un curso fuera de España con lo que eso supone, como hacen muchos otros alumnos cuyos padres pueden permitírselo. Es que también el hecho de haber obtenido una de estas prestigiosas becas tras superar un proceso de selección al que han concurrido en esta edición más de 7.800 estudiantes de toda España y en el que se tienen en cuenta, además de las notas y el nivel de renta familiar, cuestiones como el nivel de inglés (tiene un C2 con 15 años) o el perfil de cada estudiante. "Eso cuenta también", apunta satisfecho por haberlo logrado.