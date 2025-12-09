Manos Unidas vuelve con su Concierto Navideño Benéfico en San Fernando

La Banda Sinfónica de San Fernando, en una imagen de archivo.

La delegación de Manos Unidas en San Fernando volverá un año más a celebrar su ya tradicional Concierto Navideño Benéfico. Será el próximo sábado 13 a partir de las 19.30 horas en el salón de actos del colegio de la Compañía de María.

El concierto correrá a cargo de la Banda Sinfónica de San Fernando, en cuyo repertorio no faltarán destacadas piezas navideñas y, por supuesto, algún que otro conocido villancico.

Él repertorio, de esta forma, incluirá Camino de Rosas (José Franco Ribate), En un mercado persa (Albert William Ketèlbey), El Caracol Mi Fa Sol (Ferrer Ferrán), Enrique López (Antón Alcalde Rodríguez), Vals nº2 (Shostakovich), Vals de las Flores (Tchaikovsky), Sleigh Ride (Leroy Anderson), Popurrí de Villancicos Populares (arreglo de Mercedes Fornell) y Nuestra Navidad (Canal Sur).

El donativo de este Concierto Navideño Benéfico será de 5 euros. Manos Unidas ha puesto también a disposición de los interesados en colaborar una Fila 0. La cuenta corriente es ES14 0049 2388 1923 14776744. También puede realizarse Bizum al número 10338.

Para las entradas en taquilla se ha puesto a disposición de los interesados el teléfono 681273838.