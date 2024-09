La Magdalena se volverá a licitar y el Ayuntamiento resolverá el contrato con la adjudicataria al no reanudar las obras

Tras varios requerimientos realizados a la UTE adjudicataria para que reinicie los trabajos sin resultado alguno y unos plazos más que generosos, el Ayuntamiento de San Fernando ha optado finalmente por resolver el contrato de las polémicas obras de La Magdalena que acumulan ya más de dos años de parón. La decisión no pilla a nadie de sorpresa habida cuenta de lo explícita que ha sido la falta de noticias de este verano, en el que se deberían haber reanudado los trabajos después de que se aprobara el correspondiente modificado. El gobierno local, de hecho, confiaba en que se habían superado todos los obstáculos para poder reanudar las obras en torno al mes de junio. La realidad, sin embargo, ha sido otra muy diferente.

Así que al ejecutivo municipal no le ha quedado otra si en algún momento quiere reanudar las obras para el parque de La Magdalena. La resolución del contrato se aprobará en la Junta de Gobierno Local que se celebrará el viernes de la próxima semana. Para el miércoles, no obstante, se ha convocado una comisión informativa de Desarrollo Urbano Sostenible en la que se dará cuenta a todos los grupos municipales de la situación de La Magdalena y de las medidas que se van a adoptar al no retomar los trabajos la UTE adjudicataria y mantenerse así el bloqueo del proyecto.

La resolución del contrato supone una nueva licitación de las obras de La Magdalena, que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo de manera inmediata y con carácter de urgencia (lo que le permite acortar los plazos administrativos). Así –y aunque hablar de tiempos en el caso de La Magdalena ha quedado demostrado que es siempre un riesgo– calcula que a princpios de 2025 podrían estar adjudicadas de nuevo las obras para construir este parque urbano.

El proyecto, en todo caso, asumiría el modificado que se ha redactado después de que las obras se pararan en verano de 2022 debido a la deficiente ejecución de las catas iniciales, cuando apenas se llevaba ejecutado un 0,6% de la actuación. Y además se actualizarían las diferentes partidas presupuestarias, una cuestión fundamental si se quiere que la nueva licitación llegue a buen puerto dado actual contexto que vive la obra pública ante la inflación y la incertidumbre del mercado.

Por el momento no hay una cifra concreta, pero se calcula que el presupuesto final de las obras de La Magdalena en esta nueva licitación rondará los 12 millones de euros. A pesar de esta voluminosa cifra, desde el Ayuntamiento se asegura que su financiación está resuelta.

Las obras del parque de La Magdalena se licitaron en abril de 2021 poco después de que se presentara el proyecto redactado por Buró 4, que en líneas generales pretendía la transformación de toda esta zona degradada en un espacio verde puntero dotado de equipamientos desde el puente Zuazo hasta la zona del Zaporito. La idea planteaba una renovación urbana integral en un área de 120.000 metros cuadrados con un presupuesto inicial de 7.630.922,09 euros que se llevaba la mayor parte de los fondos europeos de la EDUSI( Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado).

Hasta 5 ofertas se presentaron para hacerse con la obras, que finalmente se adjudicó a la UTE participada por Aitana, Actividades de Construcción y Servicios SL y Rhodas Albañilería SL. Aunque la adjudicación estaba resuelta desde agosto, la firma del contrato no se formalizó hasta febrero de 2022. Y ya en ese intervalo de tiempo se dieron los primeros problemas por que la adjudicataria reclamaba una revisión de precios ante la situación de incertidumbre del marcado cuando ni siquiera se había firmado.

Las obras se pusieron definitivamente en marcha en el mes de mayo de ese mismo año, hace ya más de dos años. Sin embargo, pronto se vio que la cosa no iba bien. Ese mismo verano, el Ayuntamiento confirmó que las obras se habían paralizado a la espera de un modificado debido a las malas condiciones del terreno por los rellenos del suelo ganado a la antigua salina, una circunstancia que asombrosamente habían pasado por alto las catas iniciales.

Así quedará el parque de La Magdalena en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando