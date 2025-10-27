Lolita Flores llena el Teatro de las Cortes con la obra 'Poncia' en San Fernando

Lolita Flores, en el Teatro de las Cortes, durante la representación de la obra 'Poncia'

Con el cartel de todas las localidades agotadas prácticamente desde que se anunciara el espectáculo, Lolita Flores protagonizó el pasado domingo una de las funciones más sonadas de la temporada de otoño en el Real Teatro de las Cortes. La conocida artista recalaba en el principal escenario de San Fernando con la obra de inspiración lorquiana Poncia, texto elaborado y dirigido por Luis Luque a partir de La casa de Bernarda Alba.

Un día antes, en la jornada del sábado, el Teatro de las Cortes acogió también la representación de Música para Hitler, una obra inspirada en la vida del músico Pau Casals, que contó en el escenario con actores como Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. También esta otra obra consiguió agotar todas las localidades disponibles.

Representación de 'Musica para Hitler', con Carlos Hipólito, en el Teatro de las Cortes de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La temporada continuará ya el próximo 8 de noviembre con el cuarteto Isbilya, que cuenta con el isleño Jose María Perejón al piano, tras cosechar numerosos premios y galardones en una brillante trayectoria musical. Las entradas para el espectáculo están disponibles en la plataforma digital del Teatro de las Cortes.