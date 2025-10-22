El local de La Mallorquina de San Fernando, en venta

Un cartel de 'Se vende' ha aparecido colocado en el escaparate de La Mallorquina. Un anuncio que llega poco más de dos meses después de que se confirmara el cierre definitivo de este centenario negocio hostelero. Días antes, a finales de julio, el establecimiento cerró sus puertas debido a incumplimientos graves de salud pública.

Lo cierto es que desde hace varias semanas se están llevado a cabo trabajos en la fachada del edificio de resanado, pintura y mejora. Desde entonces permanece vallado el perímetro de la fachada y es visible una grúa.

la fachada está siendo objeto de tareas de mejora. / Antonio Zambonino

En el nuevo cartel aparecen dos teléfonos para que los interesados en este local, de grandes dimensiones, puedan conocer los detalles que contempla esta oferta de venta. Sólo el tiempo aclarará el futuro uso de este inmueble, que bien podría continuar como negocio hostelero o comercial. En cualquier caso, la ubicación de este local es inmejorable, en plena calle Real y junto a la plaza de la Iglesia.

El reciente cierre de La Mallorquina deja a San Fernando sin uno de sus negocios de toda la vida. Al frente de él se encontraba una saga familiar que fue referente gracias a su buena labor en confitería y repostería y cuya terraza siempre lucía abarrotada de clientela dispuesta a disfrutar de un buen café acompañado por un delicioso dulce.