La Junta saca a concurso también la concesión del local comercial del hospital de San Carlos

Coincidiendo con el regreso del servicio de cafetería esta semana al hospital de San Carlos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación la concesión para la explotación del local comercial que se encuentra ubicado en el interior de estas dependencias sanitarias de San Fernando durante cuatro años.

El valor estimado del contrato asciende a 147.159,24 euros y el plazo para la presentación de ofertas por parte de los interesados en hacerse con la explotación expirará el próximo 15 de enero, así que previsiblemente a principios de 2026 la nueva concesión podría estar de nuevo en marcha.

El objeto de esta concesión de servicio no es sino la explotación del punto de venta de prensa, revistas y pequeños artículos de uso personal para el acomodo de los pacientes y acompañantes, artículos de regalos y golosinas que habitualmente tiene cabida en los hospitales y que también existe en San Carlos. Concretamente, el hospital isleño dispone de un pequeño local de 15 metros cuadrados en la planta baja con esta finalidad.

El servicio, tal y como se recoge en los pliegos de la licitación pública, se prestará en horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, si bien dicho horario podrá ser ampliado en las ofertas que realicen ahora los interesados.

La nueva concesión relativa al hospital de San Carlos llega justo cuando se ha anunciado la reapertura de su cafetería para el próximo miércoles 17 después de más de dos años y media cerrada tras la renuncia del anterior adjudicatario, una cuestión que ha arrastado bastante polémica en San Fernando dado el impacto que ha tenido tanto entre los usuarios como en la plantilla. La empresa de Serunión SA se ha hecho con este servicio, así como el de la instalación y explotación de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.