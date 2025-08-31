Julia Medina corona las Noches del Castillo de San Fernando con un gran concierto: "Eres única"

La programación de las Noches del Castillo contó en la noche del pasado sábado con uno de los conciertos más esperados de la temporada de verano: el de la artista isleña Julia Medina, que en su día saltó a la fama tras su brillante participación en Operación Triunfo. La cita consiguió llenar por completo el patio del Castillo de San Romualdo, escenario de este programa de actuaciones estivales que es ya todo un clásico del verano isleño.

No era la primera vez que Julia Medina actuaba en La Isla. En 2023, por ejemplo, llevó su gira Epicentro hasta el mismo Teatro de las Cortes. Pero su presencia en la programación de las Noches del Castillo no había pasado desapercibida, ni mucho menos. Era, de hecho, una de las grandes apuestas de la propuesta. Y la artista isleña lo dio todo en el escenario.

El propio Ayuntamiento de San Fernando, que organiza las Noches del Castillo dentro de su programa de ocio veraniego, ha aplaudido el concierto de Julia Medina en el Castillo de San Romualdo: "¡Eres única!"

El ciclo cerrará el próximo 6 de septiembre con una Gala de Zarzuela a cargo de Asgao y la asociación Coral de San Fernando, que traerán al Castillo un repertorio clásico cargado de emoción, belleza y tradición lírica.