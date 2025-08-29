Julia Medina e Inma Lara actuarán este fin de semana en las Noches del Castillo en San Fernando

La programación del ciclo de conciertos estivales Noches del Castillo continúa este fin de semana en San Fernando con dos nuevas citas que darán todo el protagonismo en la programación al talento isleño de la mano de Inma Lara y de Julia Medina. Ambas tendrán lugar en el patio del Castillo de San Romualdo, que ha vuelto a convertirse en el escenario de estas actuaciones de verano.

La primera de ellas, con una sólida trayectoria artística a sus espaldas vinculada especialmente a la copla y a la canción española que tuvo un punto de inflexión con su participación en el programa La bien cantá de RTVE, actuará en el patio del Castillo de San Romualdo este viernes 29 a partir de las 22.00 horas.

Por su parte, Julia Medina -la joven cantante isleña que saltó a la fama tras su brillante paso por Operación Triunfo- lo hará en la noche del sábado 30 también a las 22.00 horas.

Las entradas de este ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de San Fernando son gratuitas hasta completarse el aforo disponible en el patio del Castillo de San Romualdo, que es de 500 personas.

Las Noches del Castillo son, de hecho, un clásico del verano isleño que se remonta más de dos décadas atrás en el tiempo y que forma parte de la programación de ocio y cultural del verano en San Fernando.

Bette Smith, Ruge Boreal o el grupo Ea! son algunos de los artistas que han pasado por este escenario a lo largo del mes de agosto.

El ciclo cerrará el 6 de septiembre con una Gala de Zarzuela a cargo de Asgao y la asociación Coral de San Fernando, que traerán al Castillo un repertorio clásico cargado de emoción, belleza y tradición lírica.