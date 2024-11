Una isleña en las pasarelas de Milán

San Fernando/Ya de niña se dedicaba por su propia cuenta a elaborar joyas. Ella misma compraba piezas y abalorios y creaba sus propios colgantes, pulseras... Incluso cuenta que los vendía entre las vecinas con bastante éxito. Así que no resulta extraño que un día, después de unos cuantos años trabajando en varios comercios, decidiera dar un giro radical a su vida laboral y –previo paso por una aceleradora de starups– convirtiera lo que había sido su hobby en un proyecto por derecho con el que abrirse paso. Así nació la marca The Vecina, un nombre que precisamente hace referencia a aquellas primeras clientas que tuvo en San Fernando cuando descubrió su pasión por diseñar y crear joyas.

Aunque The Vecina nació en Ferrol, donde reside esta joven isleña desde hace ya una década y donde abrió ese taller para dar forma a joyas "con alma del sur y del norte". Y le fue bien a esta emprendedora. Hoy –explica– The Vecina cuenta con una trayectoria bastante consolidada y hasta con 9 puntos de venta (físicos) que refuerzan su tienda on line.

Lo que Irene Fernández Puga no se podía imaginar es que un día –en el pasado mes de septiembre– recibiría una llamada para participar con sus creaciones en las pasarelas de la capital de la moda, en Milán. De hecho, la propuesta le resultaba tan increíble que hasta pensaba en un primer momento que aquello era una broma, que le estaban tomando el pelo. Pero nada de eso. Su trabajo, su estilo, sus creaciones, habían llamado la atención de la diseñadora Liss Vidal a través de una modelo –Carlota Gabash– que trabajaba para ambas.

Así que no se lo pensó ni un momento. Era una oportunidad que no podía dejar escapar y prácticamente de un día para otro se vio reservando el vuelo y camino de la Week Fashion Glamour Integrazione in Italia: al más alto nivel y en primera línea de la moda. Varios medios de comunicación gallegos se hicieron eco de la noticia. Era, de hecho, todo un hito para una marca de origen ferrolano. Y también, claro, para una joven emprendedora que tan solo unos años antes había empezado de cero. Eso sí, con muchas ganas y con una gran pasión infinita por crear y fabricar sus propias joyas que le hacen entregarse "al cien por cien". "Cada joya que sale de nuestro taller lleva consigo un pedacito de esa pasión que me inspiró desde pequeña", afirma esta isleña en la web de The Vecina. Es una de sus máximas.

Y la experiencia, cuenta Irene Fernández, lo ha cambiado todo. Hay, dice, "un antes y un después" tras su paso por Milán, que ha sido todo un espaldarazo para la marca, qué duda cabe. Lo mejor de todo es que ha conseguido abrir las puertas del mercado internacional y ya tiene entre manos varios proyectos en este sentido.

La "joya icónica de la marca" y su carácter solidario

Entre todas sus creaciones hay una por la que esta emprendora isleña afincada en Ferrol tiene una especial debilidad: los ositos gummys, colgantes que se inspiran en las clásicas gominolas. Son una de las piezas más conocidas de The Vecina, "la joya icónica de la marca" que "arrasa con las influencers", dice.

Por eo, precisamente, Irene Fernández quiso que estos ositos tuvieran una historia solidaria detrás. Así que una parte de las ventas –de cada colgante que se vende– se entrega a una protectora gallega, la asociación Cometa, para apoyar los gastos veterinarios, la compra de pienso y, en general, para cubrir todos los cuidados de los animales que atiende.

A Irene, huelga decirlo, le encantan los animales e intenta así echar una mano con los que más lo necesitan. "En siete meses hemos recaudado más de 1.500 euros", apunta. De hecho, en el pasado mes de octubre se llegó a los 485 euros, una cantidad que en esta ocasión se quiso también repartir con una protectora de Valencia.